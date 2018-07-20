БУТБ и Zhongqiao Silk изучают возможность поставок белорусских товаров в Китай через биржу

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и китайская корпорация Zhongqiao Silk прорабатывают возможность организации поставок белорусских лесоматериалов и сельхозпродукции в КНР, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Корпорация Zhongqiao Silk (провинция Шэньси) специализируется на оптовых поставках импортных товаров в центральные регионы КНР. По словам исполнительного директора Zhongqiao Silk Лей Нинга, его компания заинтересована в организации закупок лесоматериалов и сельхозпродукции на биржевых торгах, а также готова оказать содействие по созданию представительства БУТБ в Шэньчжэне или Гонконге.

"Мы рассматриваем Беларусь как часть общего рынка Евразийского экономического союза. В этой связи биржа может стать связующим звеном между Китаем и ЕАЭС, сосредоточив на себе основные товаропотоки. Опыт показывает, что наибольшие сложности, как правило, возникают с логистикой, таможенным оформлением и расчетами. Поэтому мы готовы не только взять на себя эти вопросы, но и помочь бирже открыть представительство в КНР. Уверен, это поспособствует активизации участия китайских компаний в биржевых торгах и повысит привлекательность биржевых электронных площадок", - подчеркнул глава Zhongqiao Silk.

Заместитель председателя правления БУТБ Ирина Наркевич отметила, что наиболее перспективной платформой для начала сотрудничества является электронная торговая площадка промышленных и потребительских товаров, где в отличие от других биржевых товарных секций представлена преимущественно готовая продукция.

"Наша площадка универсальна, обладает широким функционалом и может быть легко адаптирована под потребности китайского рынка. При этом она одинаково эффективно работает как инструмент для экспорта белорусских товаров в Китай, так и для импорта китайской продукции в Беларусь и другие страны ЕАЭС. Что касается предложения об открытии представительства БУТБ в КНР, то оно нуждается в детальной проработке. У нас уже есть проверенная временем схема работы с зарубежными партерами, поэтому мы со своей стороны предлагаем вам рассмотреть возможность аккредитации на бирже в качестве брокера. Это позволит вам представлять интересы БУТБ в Китае и привлекать на биржевые торги китайские предприятия", - сказала Ирина Наркевич.

По итогам встречи стороны договорились, что на начальном этапе сотрудничества будет сформирован перечень белорусских товаров, востребованных на рынке КНР, а также китайской продукции, которая пользуется спросом в Беларуси, но сейчас реализуется через различные посреднические структуры. В случае применения биржевого механизма закупать товар можно будет непосредственно у производителей.-0-