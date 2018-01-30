БУТБ планирует активизировать межбиржевое сотрудничество с Ассоциацией фьючерсных рынков

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" планирует активизировать межбиржевое сотрудничество в рамках Ассоциации фьючерсных рынков (AFM). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Рабочая группа ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" приняла участие в 21-й ежегодной конференции международной Ассоциации фьючерсных рынков в Бангкоке (Королевство Таиланд). Мероприятие собрало руководителей и топ-менеджеров более 60 товарных и валютно-фондовых бирж, расчетно-клиринговых палат, кредитно-финансовых учреждений, исследовательских центров и других организаций, занимающихся вопросами биржевой торговли.

Представители БУТБ выступили во время круглого стола на тему "Ключевые факторы, влияющие на формирование и развитие успешного товарного рынка" и поделились опытом организации и проведения биржевых торгов товарами в Беларуси. В частности, до участников конференции доведена информация о нормативно-правовой базе, регулирующей биржевую торговлю в республике, роли государства в развитии данной сферы и мерах по расширению доли биржевого сегмента товарного рынка. Представители бирж Австралии, Аргентины, Индии, Ирана, Сингапура, Непала, Таиланда и других стран получили представление о принципах работы электронных торговых площадок БУТБ, порядке участия в биржевых торгах, перечне торгуемых товарных позиций, способах контроля за исполнением биржевых сделок и реализованных на БУТБ программно-технических решениях.

Помимо участия в панельных дискуссиях, посвященных влиянию процессов глобализации на деятельность региональных бирж, актуальным тенденциям в области биржевой торговли на спотовом и срочном рынках, новым биржевым инструментам и перспективам внедрения технологии блокчейн, рабочая группа БУТБ провела двусторонние переговоры о сотрудничестве с рядом организаций - членов AFM. Так, с Пакистанской товарной биржей обсуждена возможность обмена статистическими данными и рыночной информацией, а также кросс-листинга товарных позиций, востребованных на рынках обеих стран. С Иранской товарной биржей планируется проработать вопрос ее аккредитации в качестве брокера-нерезидента для обеспечения участия иранских компаний в биржевых торгах БУТБ, а представители Тайваньской фьючерсной биржи, Китай выразили согласие посетить центральный офис БУТБ в Минске с ознакомительным визитом. Кроме того, достигнута договоренность с Лондонской биржей металлов (LME) об организации стажировки специалистов БУТБ в лондонском офисе LME и обмене практическим опытом и методологическими разработками в сфере биржевой торговли металлопродукцией.

Ассоциация фьючерсных рынков (AFM) создана в 1998 году по инициативе 10 бирж-учредителей: Будапештской товарной биржи, Центральной расчетно-клиринговой палаты и депозитария Будапешта, Румынской товарной биржи, Фьючерсной биржи Буэнос-Айреса, Амстердамской товарной биржи, Южноафриканской фьючерсной биржи, Варшавской товарной биржи и Малазийской биржи деривативов. Главная цель AFM - способствовать формированию и развитию биржевых рынков и обеспечивать эффективную коммуникацию и взаимодействие между членами ассоциации. В настоящее время в состав AFM входит 25 биржевых и околобиржевых структур из 20 стран мира. БУТБ является полноправным членом ассоциации с 2011 года.-0-

Фото предоставлено ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа"