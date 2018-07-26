26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) поможет белорусским экспортерам пиломатериалов выйти на рынок Китая, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Возможность организации поставок белорусской пилопродукции в Китай с применением механизма биржевых торгов обсуждалась 25 июля на переговорах представителей БУТБ, концерна "Беллесбумпром", предприятий "Беллесэкспорт" и "Белинтертранс" с делегацией китайской компании Dalian Huichang Port.

Как отметил первый заместитель председателя правления БУТБ Анатолий Зарецкий, в настоящее время белорусские пиломатериалы поставляются в Китай преимущественно через литовские и латвийские посреднические фирмы, в результате чего стоимость товара для конечного потребителя существенно возрастает. "По нашим данным, даже с учетом логистики биржевые котировки на пиломатериалы значительно ниже цен, по которым китайские компании закупают эту продукцию у прибалтийских посредников. Это значит, что отечественные экспортеры недополучают выручку, а китайские импортеры, в свою очередь, переплачивают за ресурс. В связи с этим биржа совместно с "Беллесбумпромом","Беллесэкспортом" и "Белинтертрансом" готова предложить более эффективную схему, которая позволит исключить посредническое звено и обеспечить прямой контакт между производителями из Беларуси и потребителями из КНР", - заявил Анатолий Зарецкий.

Председатель правления китайской компании Dalian Huichang Port Цзинь Чэньгуй сообщил, что удовлетворен качеством белорусских пиломатериалов и его компания готова ежемесячно закупать около 3 тыс. куб.м этой продукции при условии, что итоговая цена с доставкой в Китай будет конкурентоспособной. "Для нас главный вопрос - это цена. Если благодаря бирже мы сможем сэкономить и купить доску дешевле, чем в странах Балтии, то мы согласны работать по предложенной вами схеме", - заверил он.

Планируется, что на начальном этапе Dalian Huichang Port будет участвовать в биржевых торгах через брокера, что даст возможность максимально оперативно приступить к реализации достигнутых договоренностей. В последующем китайская компания сможет обучить собственных трейдеров и закупать пиломатериалы самостоятельно без обращения к профессиональным участникам рынка.-0-