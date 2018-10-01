БУТБ представит Беларусь на конкурсе цифровых инноваций ООН World Summit Awards

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная торговая площадка промышленных и потребительских товаров (ППТ) ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" отобрана для участия в конкурсе цифровых инноваций World Summit Awards (WSA), проводимого ООН, как самый передовой и новаторский проект в категории "Бизнес и коммерция" в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В 2018 году на получение премии WSA претендуют 438 проектов более чем 100 стран.

Площадка ППТ представляет собой электронную B2B-платформу, объединяющую тысячи продавцов и покупателей из Беларуси, стран СНГ и Европейского союза. Основное отличие решения БУТБ от аналогичных онлайн-маркетплейсов - применение биржевого механизма с возможностью совершения сделок непосредственно на площадке в режиме реального времени.

В течение ближайших нескольких недель онлайн-жюри конкурса WSA рассмотрит все поданные заявки и составит шорт-лист из 15-20 проектов в каждой категории, которые будут представлены на заседании главного жюри 4-7 ноября в столице Ганы - Аккре. По результатам заседания жюри определит 40 лучших проектов, чьи презентации состоятся на Глобальном конгрессе WSA, где и будут объявлены победители конкурса. Предыдущий Глобальный конгресс WSA прошел в Вене (Австрия), собрав свыше 700 участников со всего мира.

World Summit Awards - международный конкурс Всемирного саммита ООН, направленный на поддержку цифровых инноваций с высоким потенциалом влияния на общество. WSA проводится с 2003 года в соответствии с рамочной программой ООН "Информационное общество" (UN WSIS).-0-