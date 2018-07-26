26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) разрабатывает программный модуль портала малых закупок, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь биржи Роман Янив, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас на бирже ведется разработка программного модуля. Есть площадка по проведению государственных закупок, к этой площадке будет добавлен новый программный модуль, который позволит производить так называемые малые закупки - до 300 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5)", - сказал Роман Янив.

Реализацию этого пилотного проекта планируется начать с определенной группы товаров. "Возможно, это будет бумага. Потом будем распространять на другие товары. Биржа имеет большой опыт в сфере электронной торговли и электронных государственных закупок, это говорит о достаточной компетентности для реализации таких проектов", - отметил пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что на БУТБ все сделки совершаются в электронной форме. "Ежедневно проходят торги черными металлами на внутренний рынок. За два часа торговой сессии система обрабатывает около 2 млн заявок на покупку и продажу, в торгах участвуют около 1 тыс. продавцов и покупателей. В голосовом режиме такие торги было бы просто невозможно провести", - пояснил Роман Янив.

По результатам первого полугодия объем биржевых сделок составил Br1,9 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Свыше трети биржевого товарооборота пришлось на секцию металлопродукции, где сумма сделок с начала года составила Br712 млн, увеличившись на 30%. Товарооборот по секции лесопродукции по итогам полугодия вырос на 32%, сельхозпродукции - на 6%.-0-