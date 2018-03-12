БВФБ планирует во втором полугодии организовать продажу акций международных компаний

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. БВФБ планирует во второй половине 2018 года организовать продажу акций международных компаний. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (БВФБ) Андрей Аухименя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается покупки акций международных компаний на БВФБ, то проект развивается. Есть технические вопросы по настройке линков с внешними биржами. Планируется, что этот сервис будет запущен во второй половине года", - отметил глава биржи.

По словам Андрея Аухимени, работа будет вестись через один агрегатор. "Там будет три крупные мировые биржи. Сейчас решается вопрос, какие именно", - уточнил он.

Председатель правления БВФБ обратил внимание, что этот инструмент интересен для белорусов. "Мы видим интерес наших граждан к зарубежным ценным бумагам. Сейчас есть возможность работать только через доверительное управление, а это дорого и сложно", - пояснил он.

Андрей Аухименя также напомнил, что на бирже планируется реализовать проект по допуску физических лиц к валютным торгам. Сейчас у физлиц есть возможность участвовать в торгах через банки-посредники - в 2017 году был запущен сервис Fair course ("Честный курс"). "Он позволяет физлицам работать и через банки, и напрямую, но законодательство пока не позволяет выходить физлицам на биржу напрямую, участниками торгов на бирже могут быть только банки и НКФО", - пояснил он.

Глава биржи рассказал, что сейчас ведется работа по внесению соответствующих изменений в нормативные акты. "План сделать так, чтобы физлица до конца года смогли сами покупать валюту, есть. И мы его будем осуществлять. Мы и раньше готовы предоставить такую возможность - технически мы готовы. Вопрос в нормативной базе: как только база будет правильно сформулирована, мы сразу запустим проект", - сообщил он.

Андрей Аухименя обратил внимание, что сервисом Fair course белорусы пока пользуются не очень активно. "Сервис пока низко популяризирован, есть вопросы и по пониманию работы с ним у банков как провайдеров этой услуги", - констатировал он.-0-