БЖД переводит контейнерные перевозки в цифровой формат

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога и ОАО "Российские железные дороги" с 22 октября будут перевозить грузы в контейнерах и порожние контейнеры в сообщении Беларусь-Россия по электронным документам, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С этой даты у всех белорусских участников внешнеэкономической деятельности - грузоотправителей, грузополучателей, экспедиторов появится возможность организовать перевозку грузов в контейнерах и порожних контейнеров назначением на станции РЖД по всем погранпереходам (за исключением Калининградской железной дороги РЖД) на основе юридически значимых электронных перевозочных документов, подписанных электронной цифровой подписью на станциях отправления Белорусской железной дороги без оформления накладных СМГС на бумажных носителях.

"Для БЖД развитие грузовых перевозок является одним из приоритетных. Белорусская магистраль стремится создать максимально комфортные, привлекательные и конкурентоспособные условия для клиента по перевозке грузов. С этой целью в последние годы БЖД сконцентрировалась на внедрении специализированной системы "Электронная перевозка". В 2012 году железнодорожники Беларуси и России первыми на евразийском транспортном полигоне начали применять юридически значимые электронные перевозочные документы в грузовом сообщении", - отметили в пресс-центре.

Таким образом в сообщении Беларусь-Россия практически вся номенклатура грузовых двусторонних железнодорожных перевозок переведена на безбумажные цифровые технологии.

Контейнерные перевозки являются одним из самых востребованных видов перевозок и демонстрируют стабильную динамику роста. За январь-сентябрь 2018 года перевозка грузов в контейнерах через белорусско-российские погранпереходы увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.-0-