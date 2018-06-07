БЖД планирует увеличить пропускную способность белорусско-польских погранпереходов

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога планирует в ближайшие годы увеличить пропускную способность белорусско-польских пограничных переходов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога для развития транзитной привлекательности Беларуси и увеличения пропускной способности магистрали активно развивает инфраструктуру грузовых терминалов, расположенных на белорусско-польской границе. Сегодня общая пропускная способность белорусско-польских пограничных переходов составляет 50 пар грузовых поездов в сутки. И на существующий объем выполняемой работы имеется ее резерв более 50%", - пояснили в пресс-центре.

Особое внимание БЖД уделяет организации и увеличению перегруза контейнеров на белорусской стороне. Прогнозируемый рост контейнерных перевозок в направлении Восток - Запад - Восток к 2020 году - 540 тыс. контейнеров в ДФЭ в год, к 2025 году - 1 млн контейнеров в ДФЭ в год. Для этих целей белорусская магистраль развивает перевозки через погранпереходы Брест - Тересполь, Брузги - Кузница Белостоцка, Свислочь - Семянувка на которых осуществляется переработка грузов, следующих в направлении Восток - Запад - Восток по колее 1520 мм и 1435 мм.

Реализуется инвестиционный проект по реконструкции контейнерного терминала на станции Брест-Северный. Этим проектом предусмотрено переустройство железнодорожных путей, увеличение фронтов перегруза и хранения контейнеров, приобретение современных высокопроизводительных грузоподъемных машин. "Эти меры позволят (к 2019 году) увеличить перерабатывающую способность по перегрузу контейнеров в 1,5 раза, площади хранения контейнеров - в 2 раза, в результате повысится привлекательность и конкурентоспособность транспортного коридора Восток - Запад - Восток через Брест. Завершить все работы БЖД планирует в 2018-2019 годах", - напомнили в пресс-центре.

Развивается инфраструктура станций Брузги (пограничный переход Брузги - Кузница Белостоцкая) и Свислочь (пограничный переход Свислочь - Семянувка).

В 2018 году на терминале станции Брузги введен в эксплуатацию второй козловой контейнерный кран грузоподъемностью 50 т. Перерабатывающая способность грузового терминала станции Брузги составляет 200 контейнеров в сутки. Максимальный объем хранения 40-футовых контейнеров в два яруса - 160 контейнеров.

"Для увеличения перерабатывающей способности станции Брузги в планах БЖД поэтапная реконструкция грузового терминала за счет продления погрузочно-выгрузочных путей, увеличение фронтов перегруза и хранения контейнеров, устройство ограждения и системы видеонаблюдения. С 2018 года совместно с PKP Cargo и ОТЛК число контейнерных поездов через этот переход увеличено до 2 в неделю", - отметили в БЖД.

Перспективным направлением для БЖД с использованием инфраструктуры грузового терминала станции Брузги является организация мультимодальных контейнерных перевозок. В настоящее время во взаимодействии с ООО "Бремино групп" прорабатываются вопросы организации мультимодальных перевозок в страны ЕС через транспортно-логистический центр "Бремино-Брузги".

Среди реализуемых БЖД мероприятий организация пропуска контейнерных поездов через пограничный переход Свислочь - Семянувка. В марте 2018 года через этот пограничный переход проследовал пилотный контейнерный поезд с перегрузом на терминале ANDREX LOGISTICS по колее 1435 мм. Предполагаемые объемы перегруза на начальном этапе - до 4 контейнерных поездов в неделю.

В планах дороги возобновление передачи грузов через пограничный переход Высоко-Литовск - Черемха до конца 2018 года.-0-