БЖД представила свой транзитный потенциал в Нидерландах

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога представила свой транзитный потенциал в Гааге (Нидерланды) на конференции "Беларусь-Нидерланды: железнодорожный бизнес, логистика, перспективы и решения", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Участники мероприятия обсудили новые подходы по взаимодействию и сотрудничеству на рынке транспортных услуг, обменялись опытом и идеями по более эффективному ведению транспортного бизнеса.

Посол Беларуси в Нидерландах Николай Борисевич отметил на конференции, что Нидерланды традиционно входят в десятку основных торгово-экономических и кредитно-инвестиционных партнеров Беларуси. В 2017 году Нидерланды заняли 5-е место по объему белорусского экспорта (после России, Украины, Великобритании и Германии) и 6-е место по объему привлеченных прямых инвестиций (после России, Кипра, Латвии, Китая и Польши). Николай Борисевич подчеркнул, что столь серьезный объем экспорта требует транспортного обеспечения, и выразил уверенность, что участие в конференции позволит наладить и выстроить конструктивный диалог для развития сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов познакомил участников конференции с возможностями, основными проектами и перспективами БЖД. Он сообщил, что перевозки грузов по БЖД в сообщении со странами ЕС в 2017 году составили 52 млн т. Доля Нидерландов - 12%. Примером эффективного логистического решения для развития железнодорожного бизнеса являются перевозки контейнеров в сообщении Тилбург-Минск-Чэнду и в обратном направлении. В 2017 году обеспечен рост грузоперевозок в три раза к 2016 году. За три месяца 2018 года - рост в два раза к аналогичному периоду 2017 года. Доля перевозок поездом Тилбург-Чэнду уже достигла 7% и стремительно растет.

В сообщении с Нидерландами в апреле этого года организован новый маршрут перевозок из Чунциня в Тилбург. Участникам конференции было предложено учитывать возможности нового маршрута при формировании логистических решений.

Белорусская железная дорога рассматривает развитие перевозок контейнерными поездами в сообщении с Китаем в качестве стратегического и наиболее перспективного. БЖД является участником соглашения между железными дорогами Китая, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России об углублении сотрудничества.

В 2017 году объем контейнерных перевозок транзитом через Беларусь вырос в два раза к уровню 2016 года. В 2018 году эта цифра прогнозируется на уровне 340 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте с ростом на 25%.

Белорусская железная дорога своей целью видит создание условий для расширения географии контейнерных поездов и активизации освоения грузопотоков в направлении из стран ЕС в Китай. Сегодня БЖД имеет достаточный резерв пропускной способности на белорусско-польских пограничных переходах. Важным для БЖД является не только обеспечение транзита, но и развитие перевозок грузов белорусских экспортно ориентированных предприятий.

Для создания оптимальных условий для перевалки грузов через территорию Беларуси и обеспечения экспорта продукции белорусских предприятий БЖД проводит работу по развитию перевозок с задействованием возможностей контейнерного хаба на станции Колядичи транспортно-логистического центра Минск. Перспективным направлением является организация мультимодальных перевозок с использованием инфраструктуры БЖД и последующим перегрузом контейнеров на автомобильный транспорт для доставки в страны ЕС.

В конференции также приняли участие руководитель группы экспертов по вопросам развития железнодорожного транспорта Министерства инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов Хинне Гроот, официальный экспедитор БЖД государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" и его филиал по работе в ЕС "Белинтертранс Германия", а также представители бизнес-сообщества.-0-