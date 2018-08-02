БЖД развивает логистику экспорта белорусских товаров в Китай

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога активно работает над созданием условий не только для расширения потока товаров из Китая в Европу, но и продвижения белорусской экспортной продукции на рынок КНР, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" (БТЛЦ) Белорусской железной дороги осуществляет доставку экспортной продукции белорусских предприятий с предоставлением полного комплекса транспортно-логистических услуг от склада производителя до грузополучателя в Китае. За июнь-июль текущего года БТЛЦ организовал вывоз в Китай экспортной продукции таких белорусских предприятий, как ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Минский молочный завод", ОАО "Березовский сыродельный комбинат", ОАО "Беллакт", ОАО "Минский молочный завод №2", ОАО "Могилевский мясокомбинат", ООО "Велес-Мит".

Белорусская железная дорога продолжает активную работу по наращиванию объемов поставок белорусских товаров в Китай. Сегодня предлагается не просто перевозка или логистическая услуга, а готовое транспортное решение по доставке продукции в любую точку Европы или Китая. По словам генерального директора ООО "Китайская торгово-инвестиционная компания мясной промышленности "Большой Шелковый путь" Чжан И, в будущем по программе "Один пояс и один путь" в Китай планируется поставлять в месяц 60 контейнеров различной продукции на сумму $5 млн.

БЖД также готова организовать доставку грузов из Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" как в страны Евразийского экономического союза, так и в страны Европейского союза.

Для повышения качества предоставляемых услуг Белорусская железная дорога проводит планомерную работу по электрификации новых участков железнодорожных линий, модернизации терминальной инфраструктуры, обновлению подвижного состава, упрощению проведения таможенных процедур и совершенствованию информационного обеспечения.-0-