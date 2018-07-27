БЖД совместно с Беларусбанком выпускает облигации для населения на $10 млн

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога совместно с ОАО "АСБ Беларусбанк" выпускает облигации для населения на $10 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Новой перспективной формой финансирования инвестиционных проектов Белорусской железной дороги стал совместный с ОАО "АСБ Беларусбанк" проект по выпуску облигаций для населения на $10 млн", - сказали в пресс-центре.

Номинальная стоимость одной облигации составляет $1000. Минимальное количество облигаций для покупки одним покупателем - три облигации за одну сделку. Процентная ставка по облигациям - 4,5% годовых. Срок обращения ценных бумаг составляет 3 года (с офертами на досрочный выкуп 1 раз в год, начиная с 22 июля 2019 года). Средства от их продажи будут направлены на инвестиции для реализации железнодорожных инфраструктурных проектов.

"Белорусская железная дорога предлагает всем желающим стать владельцами облигаций, - добавили в БЖД. - Большая филиальная сеть ОАО "АСБ Беларусбанк" позволит сделать облигации доступными для покупателей из любой точки нашей страны". При этом в пресс-центре подчеркнули, что основное достоинство облигаций Белорусской железной дороги - их надежность.

Более подробную информацию можно получить на сайте ОАО "АСБ Беларусбанк".-0-