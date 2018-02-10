БЖД в 2017 году отремонтировала более 300 км пути

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2017 году на Белорусской железной дороге выполнен ремонт 307,3 км пути, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт БЖД.
Восстановительный ремонт с полным обновлением рельсов, скреплений, шпал и балласта проведен на 146,4 км, средний ремонт - на 160,9 км.
В БЖД рассказали, что в прошлом году уложено 286,2 км плетей бесстыкового пути, который обладает рядом преимуществ. Он не только позволяет снизить динамическое воздействие на путь в связи с сокращением количества стыков, уменьшить износ рельсов и ходовых частей подвижного состава, но и способствует повышению плавности хода подвижного состава и комфортабельности езды пассажиров.
Выполнение ремонтных работ позволило в 2017 году повысить скорости движения поездов на 264,7 км, в том числе на 118 км до 140 км/ч, на 77,7 км до 120 км/ч.
Особое внимание на Белорусской железной дороге при выполнении ремонтных работ уделяется направлениям, связывающим Минск с областными центрами.
Планируется, что в 2018 году путевыми машинными станциями Белорусской железной дороги будет отремонтировано более 360 км пути.-0-
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