БЖД в 2018 году направит на инвестиционную деятельность более Br470 млн

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в 2018 году направит на инвестиционную деятельность более Br470 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В 2018 году Белорусская железная дорога направит на инвестиционную деятельность более Br473 млн. Планируется продолжить реализацию таких объектов, как "Электрификация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи. 3-я очередь. Участок Жлобин-Калинковичи", "Развитие центра управления перевозками", микропроцессорная централизация Гомельского и Калинковичского узлов, а также объектов, направленных на развитие Минского железнодорожного узла", - рассказали в пресс-центре.

Планируется приобрести не менее тысячи единиц полувагонов, 300 единиц фитинговых платформ, 300 цистерн и 20 единиц пассажирских вагонов.

В течение 2017 года также проводилась планомерная работа по обновлению основных средств. Инвестиции в основной капитал составили Br389,2 млн. Значительная часть средств направлена на приобретение подвижного состава и развитие инфраструктуры. Белорусской железной дорогой были приобретены 16 единиц грузовых электровозов и 264 единицы грузовых вагонов. Завершены работы по электрификации направления Молодечно-Гудогай-госграница и организовано движение поездов на электровозной тяге. Кроме того, была произведена модернизация устройств электрической централизации и автоблокировки на участке Жлобин-Гомель, а также создана база ремонта и обслуживания электровозов серии БКГ1 и БКГ2 в локомотивном депо Барановичи.

В пресс-центре подчеркнули, что среди приоритетных направлений деятельности БЖД остается совершенствование системы тарифообразования на железнодорожном транспорте. "Эту работу необходимо проводить с рядом профильных министерств и привлечением ученых. Не менее важной для Белорусской железной дороги задачей является качественное обеспечение потребностей населения в перевозках", - отметили в БЖД.

В межрегиональном сообщении в прошлом году основные усилия были направлены на увеличение маршрутных скоростей, периодичности курсирования поездов, улучшение комфорта перевозок пассажиров. Графиком движения поездов на 2017 год размеры движения поездов межрегиональных линий бизнес-класса были увеличены до 10,5 пар, а также сокращено время в пути следования поездов, курсирующих между Гомелем и Могилевом, Могилевом и Витебском.

"Активно ведутся работы по развитию каналов самообслуживания при реализации проездных документов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий. Через интернет за 2017 год реализовано 2,1 млн билетов, что на 27,9% выше 2016-го", - сообщили в пресс-центре.

БЖД продолжит работу над повышением качества услуг через обновление подвижного состава, внедрением инноваций в области сервиса, предоставлением новых транспортных продуктов, развитием системы электронных продаж. Для оптимизации затрат будет вестись работа по приведению размеров движения в региональном (экономкласса) и в городском сообщениях к установленным государственным социальным стандартам транспортного обслуживания населения.

Результаты работы Белорусской железной дороги в 2017 году и задачи на 2018 год были рассмотрены 26 января на итоговом заседании технико-экономического совета БЖД. В мероприятии принял участие министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, руководители и представители органов государственной власти и управления, служб и организаций Белорусской железной дороги. Основные итоги деятельности БЖД в 2017 году и задачи ее социально-экономического развития на 2018 год озвучил в своем докладе начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.-0-