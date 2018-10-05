БЖД в январе-сентябре увеличила на четверть контейнерный транзит Китай-Европа

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За девять месяцев 2018 года транзитом по Белорусской железной дороге в сообщении Китай-Европа перевезено 213,4 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2017-го, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Перспективу перевозок с Китаем БЖД видит не только в обеспечении транзита, но и в развитии перевозок внешнеторговых грузов для белорусских предприятий, которые рассматривают китайский рынок в качестве одного из приоритетных.
Ежесуточно по Беларуси курсирует 12 контейнерных поездов в сообщении Азия-Европа-Азия. От станции Красное (госграница с Россией) до Бреста контейнерные поезда проходят менее чем за 12 часов.
Перевозки контейнерными поездами на границе с Польшей осуществляются через три пограничных перехода: Брест-Тересполь, Свислочь-Семянувка, Брузги-Кузница Бялостоцка. В 2019 году запланировано открытие движения по четвертому пункту пропуска - Высоколитовск-Черемха. Общая пропускная способность белорусско-польских пограничных переходов сегодня составляет 50 пар грузовых поездов в сутки, при этом имеется резерв.
С целью создания оптимальных условий для экспорта продукции белорусских предприятий государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги проводит последовательную работу по использованию в перевозках международного контейнерного хаба в Минске на станции Колядичи.-0-
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