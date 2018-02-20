БЖД в январе увеличила грузоперевозки на 27,5%

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в январе 2018 года перевезла 12,143 млн т грузов, что составило 127,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Перевозка грузов на экспорт достигла 4,5 млн т, что на 30% больше, чем в январе 2017 года. Объем транзитных перевозок возрос до 3,76 млн т (на 11,6% больше).

БЖД обеспечила погрузку около 7 млн т грузов (рост на 33%).

Грузооборот железнодорожного транспорта составил 4,178 млрд тарифных тонно-километров, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В январе 2018 года во всех видах сообщений было перевезено 5,396 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем в январе прошлого года. В международном сообщении БЖД перевезла более 230 тыс. пассажиров (на 1,3% больше). Объем транзитных перевозок пассажиров увеличился на 1,1% и составил около 37 тыс. человек.-0-