Частный бизнес играет значимую роль в развитии мебельной отрасли в Беларуси - Ляшенко

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частный бизнес играет значимую роль в развитии мебельной отрасли в Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко во время 25-й международной специализированной выставки-ярмарки "Мебель-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"Важность мебельной отрасли нельзя переоценить, так как это одна из немногих отраслей, где используется большой процент отечественного сырья. Глава государства абсолютно правильно поставил задачу использовать собственные ресурсы для производства продукции с максимальной добавленной стоимостью. В данной сфере это реализовано, - сказал Игорь Ляшенко. - В мебельной отрасли частный бизнес занимает значительный удельный вес - две трети. Отрадно, что есть активность бизнеса. А наше дело как правительства создать макроэкономические условия для развития отрасли".

Вице-премьер отметил значимость науки для отрасли. "БГТУ работает над химическими препаратами для пропитки мебели. Впредь я буду рекомендовать обязательно присутствовать на отраслевых отчетах и там проводить презентацию новинок", - добавил он.

"Мы видим, что не все иностранные участники рынка ведут добросовестную конкуренцию на рынке Беларуси. Поэтому Госстандарту вместе с концерном "Беллесбумпром" будет поставлена задача внедрить эффективные мероприятия для того, чтобы защитить потребителей от некачественной продукции", - обратил внимание Игорь Ляшенко.

25-я международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2018" проходит в Минске 12-15 сентября. Ведущие производители мебели в Беларуси, к которым относятся предприятия "Беллесбумпрома" и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, организовали консолидированную экспозицию. Во время выставки 13 сентября пройдет бизнес-форум "Деревообработка и мебель Беларуси". Его цель - оказать содействие белорусским производителям мебели и другой продукции деревообработки в выходе на новые рынки сбыта, в частности на рынки Германии, Австрии и соседних стран. Будут подведены итоги II Республиканского конкурса проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли, конкурсов "Лучшее мебельное предприятие года" и "Лучшая мебель Беларуси-2018".-0-