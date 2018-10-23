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Часы по-швейцарски, или Как бренд "Луч" получил второе дыхание

Экономика 23.10.2018 | 10:15

Часы "Луч" известны не одному поколению белорусов. Сегодня в магазинах можно найти сотни моделей этой марки на любой вкус и кошелек. А ведь еще 10 лет назад судьба минского завода висела на волоске. С приходом швейцарского инвестора, часовой компании "Франк Мюллер", предприятие получило новейшие технологии и оборудование, что позволяет ежегодно увеличивать выручку на 30%. Заместитель директора завода по коммерческим вопросам Азат Маргарян в беседе с корреспондентом БЕЛТА не ограничился информацией об экономических показателях. Интервью стало результатом интересной экскурсии по цехам и знакомства с новыми проектами.

- Азат Манукович, как предприятие выходило из кризиса и выполняются ли условия договора с инвестором?

- В 2010 году, после приватизации, мы столкнулись с недоверием к бренду, это был самый сложный этап. Начали с обновления оборудования, выпуска новых моделей, одним словом, работали над имиджем. При этом заслуги работников завода нисколько не умалялись, их опыт очень ценится и сегодня. Продолжаются целые производственные династии.

Инвестдоговор предусматривал несколько условий. Численность работников на предприятии должна составлять не менее 700 человек, сегодня здесь трудятся около 770 человек. Второй важный пункт - возведение нового корпуса общей площадью около 9 тыс. кв.м. Здесь будет размещена основная часть производства часов. Инвестиции в строительство составят около $10 млн. В ноябре 2019 года планируем его завершить и начать переезд.

Сейчас некоторые цеха размещаются в разных зданиях, что несколько усложняет работу. В новом корпусе технологическая цепочка будет удобной и компактной, а на других площадях запускаем контрактное производство часов. Так, уже получили подтверждение о сотрудничестве с крупнейшей шведской компанией. Это будет производство будильников и настольных часов. Первую отгрузку этой продукции планируем летом 2019 года. Думаю, со временем это сотрудничество будет расширяться, и нам понадобится еще больше помещений.

Выполняются условия договора по рентабельности производства, сохранению торговой марки "Луч". Еще один пункт - доведение средней заработной платы по предприятию Br1,3-1,35 тыс. Эта задача будет выполнена в следующем году. С начала текущего года мы увеличили зарплату на 20% до Br800.

- Швейцария славится своим часовым производством. То, что инвестор именно из этой страны, как-то повлияло на развитие завода?

- Безусловно, сегодня наши часы изготавливаются по самым современным технологиям. Они не уступают швейцарским. После заключения инвестдоговора было установлено уникальное оборудование по обработке корпусов из нержавеющей стали, титана, а также по обработке сапфирового стекла, которое чрезвычайно устойчиво к царапинам.

К слову, Минский часовой завод является единственным на постсоветском пространстве полноценным производителем часов. Многие компании в близлежащих странах позиционируют себя как производители часов, но на самом деле они являются только сборочными производствами. Все детали часового механизма - а их около 100 - изготавливаются в наших цехах. Реализуется полный производственный цикл. Большая часть операций выполняется в механическом и производственно-сборочном цехах. Это механообработка корпуса, циферблата, стрелок, заводных головок и других деталей. Затем следует сборка часов, на циферблат вручную набиваются стрелки. На специальных устройствах в разных положениях проверяется ход часов. Планируем обеспечить все рабочие места специальными столами собственного производства. Первые экземпляры уже выпущены.

- А какие комплектующие закупаются за рубежом?

- Примерно в 60% часов последних коллекций установлен наш механизм, 30% кварцевых часов и 10% - с автоматическим механизмом, который получает энергию от движений руки. Корпус, сапфировое стекло, стрелки, заводные головки собственного производства. Кварц и механизмы с автоподзаводом - японские или швейцарские. Ремешки закупаем в Витебске. За отдельными комплектующими обращаемся к зарубежным партнерам. Например, застежку-бабочку мы закупаем.

- Какую долю белорусского рынка часов сегодня занимает Минский часовой завод?

- Это довольно сложно подсчитать, приблизительно эта доля составляет около 20% рынка наручных часов. В стране активно работают сетевые магазины, предлагающие импортные часы, в основном швейцарские и японские. Большая их часть стоит от Br500 до Br1 тыс. Мы продаем часы с аналогичными характеристиками, но стоимостью до Br500.

- Сколько стоят самые дорогие часы "Луч"?

- Цены варьируются от Br50 до Br600. Будем расширять ценовой диапазон. Планируем работать с драгоценными металлами, в процессе разработки часы с корпусом из серебра, золота. Скорее всего, это будут модели с швейцарским автоматическим механизмом.

В Беларуси чаще всего покупают женские модели, эта доля составляет около 60%. Большой популярностью, в том числе у туристов, пользуются часы с одной стрелкой, так называемый однострелочник. В них наш механизм. На рынке присутствуют 8 женских моделей этой коллекции, в ближайшее время появятся еще 4. В планах выпуск мужских "однострелочников". Набирают популярность и деревянные часы. В дальнейшем будем дорабатывать эти модели.

За всю историю Минского часового завода, с 1955 года, разработано около 2 тыс. моделей. В настоящее время ассортимент составляет 400 моделей. Около 100 добавляем каждый год, а старые, потерявшие спрос, выводим из производства. С начала года уже выпустили 70-80 новых моделей часов.

- Их разнообразие впечатляет. Сколько дизайнеров трудятся над созданием часов?

- В нашем конструкторско-технологическом отделе работают около 30 человек - дизайнеры, конструкторы, технологи, разработчики программных обеспечений. Изначально создается виртуальная модель часов, затем их корпус печатают на 3D-принтере. Это опытный образец, который проверяется на удобство при ношении. При создании новых моделей наши дизайнеры вдохновляются лучшими образцами наручных часов, наиболее востребованными в мире. Планов очень много, среди них - создание часов со смарт-функциями.

- Будут ли разработаны часы с логотипом Европейских игр-2019?

- Минский часовой завод может стать национальным партнером игр, эта возможность рассматривается. Не исключено и создание часов, разработанных специально для этого мероприятия.

- В какие страны экспортируются часы "Луч"?

- Поставки налажены в 15 стран мира, в том числе в Россию, Казахстан, Францию, США, Китай. По итогам января-сентября этого года экспорт вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Доля экспорта в общих отгрузках составляется 25-30%, в следующем году этот показатель будет гораздо больше.

Если говорить о заказах через интернет-магазин, то наши часы доставляются во многие страны мира. Сейчас работаем над интересным проектом, который направлен на развитие такого направления, как специальные заказы. Мы можем разработать индивидуальную модель часов с любым логотипом на циферблате, гравировкой на задней крышке. В скором времени любой посетитель сайта сможет самостоятельно собрать модель часов на свой вкус. С помощью специального конструктора можно будет выбрать корпус, ремешок, циферблат, загрузить свой логотип. После этого программа автоматически предложит наиболее подходящие варианты дизайна. Предусмотрена система лояльности - скидки на заказы 50, 100 и более часов.

В последнее время все чаще получаем корпоративные заказы от белорусских организаций, крупных предприятий, среди них МАЗ, МТЗ, БелАЗ.

- Как будет развиваться фирменная розничная сеть?

- Сейчас в Беларуси работает 17 фирменных магазинов "Луч", из них 7 - в Минске. Мы присутствуем в каждом областном центре. Еще два магазина работают в России. Большую часть из них открыли в 2017-м, до конца года и в 2019-м планируем открыть в Беларуси еще около 15. Есть стремление двигаться дальше.

Вера СЕРГЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

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Минск, предприятие
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