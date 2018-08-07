Черный: директивно ограничивать строительство жилья в Беларуси не будут

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директивно ограничивать строительство жилья в Беларуси не будут. Об этом заявил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.

"Директивно ограничивать строительство жилья никто не собирается. Надо быть готовыми к тому, что когда-то наступит предел касательно строительства жилья в Минске внутри кольца", - сказал Анатолий Черный.

Ранее заместитель премьер-министра Анатолий Калинин заявлял о рассмотрении предложения по сокращению в два раза жилищного строительства многоэтажных домов в Минске и областных центрах.

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