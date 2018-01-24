Четыре биогазовые ТЭЦ планируют построить в Беларуси

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре биогазовые тепловые электростанции (ТЭЦ) будут введены в эксплуатацию в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Европейского банка реконструкции и развития.

"ЕБРР поддерживает возобновляемую энергетику и иностранные инвестиции в Беларуси посредством финансирования строительства четырех биогазовых тепловых электростанций по всей стране. Для возведения и ввода в эксплуатацию четырех биогазовых ТЭЦ общей установленной мощностью 4 МВт будет использован кредит в размере до $15 млн, предоставленный трем специальным проектным компаниям, принадлежащим литовской UAB Modus Group. Установки будут расположены в Гродненской и Брестской областях", - отметили в ЕБРР.

Этот проект станет первой прямой инвестицией ЕБРР в энергетический сектор Беларуси и после ввода в эксплуатацию будет вырабатывать 32 ГВтч электроэнергии ежегодно, обеспечивая при этом сокращение выбросов углекислого газа на 15,3 тыс. т в год.

Средства в рамках технического сотрудничества для проекта были предоставлены правительством Японии через структуру подготовки и реализации проектов "Зеленая экономика" ЕБРР.

Как отметил глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, данный проект соответствует страновой стратегии ЕБРР для Беларуси и подходу банка к зеленой экономике. "Это улучшит баланс энергоснабжения в стране и будет способствовать развитию проектов в области возобновляемых источников энергии", - подчеркнул он.

Глава энергетического сектора ЕБРР Гарри Бойд-Карпентер заявил: "Мы рады финансировать этот проект, реализуемый таким динамичным и быстро растущим спонсором, как Modus Group. Эта сделка также является нашей первой прямой инвестицией в электроэнергетику в Беларуси. Мы очень надеемся, что это откроет путь для нашего более активного участия в помощи энергетике страны в превращении в более устойчивый и диверсифицированный сектор".

По словам члена правления Modus Group Руслана Склеповича, Беларусь очень активно развивает сектор возобновляемой энергетики. "Размер рынка возобновляемых источников энергии и внимание, которое власти уделяют этому вопросу, делают Беларусь привлекательной страной для биогазовых компаний. Modus Energy является одной из крупнейших компаний этого типа в регионе, и мы уверены, что наш обширный опыт работы в отрасли приведет к успешному осуществлению проекта", - констатировал он.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны.-0-