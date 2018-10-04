Четыре новых бизнес-инкубатора откроются в Беларуси в 2019 году

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-инкубаторы откроются в Барани, Глубоком, Мстиславле и Горках в 2019 году по проекту ПРООН "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила руководитель проекта Марина Калиновская на полях форума "Лучшие практики успешных бизнес-инкубаторов и акселераторов: российский опыт", который проходит 4 и 5 октября в столичном бизнес-клубе "Имагуру".

Сокращенное название проекта - "Малые города", он направлен на содействие эффективной занятости и самозанятости населения в малых населенных пунктах Витебской и Могилевской областей. Реализуют его в 2017-2019 годах ПРООН и Министерство экономики Беларуси при финансовой поддержке Российской Федерации. Бюджет составляет $1 млн, из которых $300 тыс. направлены на техническое оснащение создаваемых в пилотных городах бизнес-инкубаторов и учебных центров, остальная сумма - на мероприятия.

"Всего в Беларуси действуют 26 бизнес-инкубаторов и более 100 центров поддержки предпринимателей. Они проводят бесплатное обучение и консультации, обеспечивают необходимыми ресурсами предпринимателей во время первых шагов в бизнесе. И как один из компонентов проекта "Малые города" в 6 пилотных городах двух областей предполагается создать новые бизнес-инкубаторы или учебные центры для предпринимателей. В 2019 году инкубаторы появятся в Барани, Глубоком, Мстиславле и Горках. А в Чаусах и Кричеве уже в этом году на базе действующих центров поддержки предпринимателей откроются учебные центры. Мы помогаем их оснастить, наполняем мероприятиями, консультациями", - пояснила Марина Калиновская.

В Кричеве, в частности, организовано дополнительно коворкинг-пространство. В Чаусах уже в ноябре этого года стартуют учебные занятия как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто только вынашивает бизнес-идею, из Чаусского, Чериковского, Славгородского и Краснопольского районов. Будет серия открытых встреч для мотивированных жителей с домашними заданиями и конкурсом бизнес-проектов. Как пояснил директор ОДО "Чаусский бизнес-центр" Сергей Клименков, проект помог заметно обновить здание, принадлежащее центру, и в одном из его помещений создать учебное пространство, которое может трансформироваться и для групповых занятий, и для тренингов, и для отработки ситуационных моментов. "Мне интересно делиться своим 12-летним опытом в активных продажах, рассказывать о нюансах открытия дела или его развития с практической стороны. Главная цель, которой я добиваюсь, - чтобы по окончании обучения люди могли написать жизнеспособный бизнес-план и воплотить его в реальность. А также завязывали контакты, чтобы развивалась кооперация в регионе", - отметил Сергей Клименков.

Как правило, бизнес-инкубаторы и центры поддержки предпринимателей не финансируются государством или другими инвесторами, поэтому их задача - выходить на самоокупаемость. На семинаре, организованном в Минске, руководители ведущих бизнес-инкубаторов Москвы, Санкт-Петербурга и Таллина в формате двухдневного семинара делятся с белорусскими коллегами именно подобным опытом, рассказывают о новых, не распространенных пока в Беларуси формах работы, например, акселерации, в том числе для социальных предпринимателей. Отдельные выступления посвящены особенностям сотрудничества бизнес-инкубаторов с международными организациями, корпорациями, вузами.

Данный форум - один из многих в череде информационных и обучающих мероприятий, которые являются важным компонентом проекта "Малые города". Это семинары и тренинги, обучающие поездки в Россию, просветительские встречи, издание пособия по основам предпринимательства "Малый бизнес с результатом" и руководства для предпринимателей "Франчайзинг" (доступны на странице проекта в интернете).

"Проводя мероприятия в малых городах, мы видим, что интерес к теме предпринимательства в регионах очень высокий. Меня радует, что на семинарах в райцентрах присутствовали и недавние выпускники учебных заведений, и пенсионеры, которые покидали встречи воодушевленными и с готовностью делиться полученной информацией дальше. В анкетах для обратной связи почти 100% участников отмечали, что подобные мероприятия очень нужны. Также большинство опрошенных считают, что для открытия своего дела больше всего не хватает трех компонентов: консультаций, обучения и финансирования. На эти запросы мы и пытаемся ответить через свой проект, а также через создаваемые центры поддержки предпринимателей, которые, предполагается, продолжат оказывать аналогичные услуги на постоянной основе", - заключила Марина Калиновская.-0-