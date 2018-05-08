8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. China CITIC Bank заинтересовался покупкой белорусского банка. Об этом шла сегодня речь на встрече премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с делегацией китайской корпорации CITIC Group во главе с ее президентом Ван Цзюном, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации главы правительства, с руководством CITIC Bank уже обсуждался вопрос вхождения в акционерный капитал белорусских банков. Китайская сторона выразила заинтересованность в покупке белорусского банка.

Во время встречи

"Мы могли бы вам предложить два государственных банка, которые можно рассмотреть. В случае вашей заинтересованности мы готовы обсуждать условия", - отметил Андрей Кобяков.

Беларуси интересен опыт CITIC Group в финансовой и инвестиционной сферах. К тому же Беларусь и Китай создают совместный инвестиционный фонд. "Мы полагаем, что это только начало большой работы. Беларусь заинтересована в сотрудничестве и в иных сегментах финансового рынка", - добавил Андрей Кобяков.-0-