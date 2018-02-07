Число банковских карточек в Беларуси за IV квартал 2017 года выросло на 2,1%

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число банковских платежных карточек, находящихся в Беларуси в обращении, за четвертый квартал 2017 года выросло на 2,1% и превысило на 1 января 2018 года 13,85 млн. Соответствующая информация размещена на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

Доля платежной системы БЕЛКАРТ составила на указанную дату 34,7%. В Беларуси в обращении также находятся карточки БЕЛКАРТ/Maestro, Visa и MasterCard.

По данным Нацбанка, за 2017 год на территории Беларуси было выполнено более 1,3 млрд операций с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях. Удельный вес безнала в общем количестве операций с использованием платежных карточек на 1 января составил 83,1%.

Основными объектами инфраструктуры обслуживания карточек в стране являются платежно-справочные терминалы самообслуживания (инфокиоски), банкоматы и платежные терминалы в организациях торговли и сервиса. Количество последних с октября выросло более чем на 4 тыс. до 150,9 тыс.

Банковская платежная карточка в Беларуси является платежным инструментом, обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведение безналичных платежей за товары и услуги, получение наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответствии с законодательством страны. Для обеспечения сохранности денежных средств на счетах клиентов, повышения уровня финансовой грамотности населения и предотвращения мошеннических операций с использованием банковских платежных карточек Нацбанк разработал рекомендации по их безопасному использованию.-0-