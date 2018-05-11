11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число резидентов "Великого камня" в 2019 году планируется увеличить до 55-60 компаний, сообщил сегодня глава администрации парка Александр Ярошенко во время празднования Дня Китайско-белорусского индустриального парка, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время у нас 34 резидента, последнего мы зарегистрировали 8 мая. До конца текущего года мы рассчитываем, что их будет не менее 40. На 2019 год 55 резидентов - это минимум, наш прогноз - мы должны уйти за 60 компаний. Вообще, к 2020 году хотим, чтобы эта цифра достигла 100", - отметил Александр Ярошенко.

Глава администрации также рассказал, сколько средств вложено в создание индустриального парка с начала реализации проекта. "В нынешнем году ожидаем, что цифра достигнет $0,5 млрд - это все средства (и резидентов, и средства в инфраструктуру). В настоящее время эта цифра составляет более $300 млн", - пояснил он.

Александр Ярошенко подчеркнул, что сейчас важно показывать те успешные проекты, которые уже начали реализовываться в "Великом камне". "Это должно подтолкнуть наших резидентов к активной деятельности не только в части регистрации, но и в части строительства и прежде всего выпуска продукции в нашем парке. Один из хороших примеров - американская компания "Рухтех", которая планирует выпускать станки с лазерным оборудованием. Они в конце прошлого года уже начали строительство, и в этом году будет сдана первая очередь производственного здания и административного корпуса. Здесь есть очень интересный момент - в этом административном корпусе предусмотрено создание центра по обучению персонала, который будет работать на предприятии. Технологии там высочайшие - таких компетенций в Беларуси немного, но здесь такие специалисты будут обучаться. И я надеюсь, что это будут белорусские специалисты", - заявил он.

Глава администрации парка сообщил, что до конца года 10 резидентов планируют начать выпуск своей продукции. "Они завершат регистрацию, оформление арендных отношений и начнут работу или завершат строительство своих площадей и тоже начнут выпуск продукции. Кроме того, еще 20 резидентов, мы надеемся, выйдут на строительную площадку в этом году", - сказал он.

Сегодня в индустриальном парке зарегистрированы 34 резидента из восьми стран мира. "Здесь представлены разные сферы деятельности: выпуск солнечных батарей, беспилотные автомобили и летательные аппараты, специализированные роботы. Все направления разные, но все они высокотехнологичные и инновационные", - констатировал Александр Ярошенко.

Во время празднования Дня Китайско-белорусского индустриального парка прошла торжественная церемония открытия табличек 11 новых резидентов. Кроме того, были вручены награды трем первым предприятиям, которые ввели свои производства в эксплуатацию. Это Китайско-белорусский торгово-логистический субпарк, ООО "СЕТС китайская электротехника" и ООО "Леванта Групп".-0-