Чистая прибыль организаций Госкомвоенпрома в I полугодии выросла на 7,9%

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организациями Госкомвоенпрома в I полугодии получено чистой прибыли на сумму Br157,2 млн, что составляет 107,9% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета.

"Организациями Госкомвоенпрома получено чистой прибыли на сумму Br157,2 млн, что составляет 107,9% к аналогичному периоду прошлого года. Рентабельность продаж по системе комитета составила 22,5%", - отметили в пресс-службе.

Заседание коллегии Госкомвоенпрома прошло 1 августа под председательством руководителя комитета Олега Двигалева. В его работе приняли участие представители Госсекретариата Совбеза, Минэкономики, начальники структурных подразделений центрального аппарата Госкомвоенпрома, руководители организаций, входящих в его систему, их заместители по экономике и главные инженеры. В центре внимания был анализ эффективности деятельности комиссии комитета по предупреждению экономической несостоятельности.

На заседании отмечалось, что по итогам первого полугодия тенденций по росту числа убыточных и неплатежеспособных организаций в системе Госкомвоенпрома нет, а работа по реализации мер по восстановлению платежеспособности подведомственных организаций проводилась в целом результативно, это подтверждается положительной динамикой финансовых результатов организаций.-0-