Что изменится в Беларуси после принятия закона о платежных услугах

В Беларуси на финальной стадии находится разработка нового закона о платежных услугах. В ближайшее время проект документа планируется представить на общественное обсуждение, а осенью - внести на рассмотрение в парламент. Какие новые возможности появятся у маркетплейсов и белорусских служб такси, можно ли будет в сельской местности оплатить коммуналку в магазине и что изменится в работе курьерских служб после принятия закона, корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела надзора за платежной системой главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Татьяна Рускевич.

Платежи в пользу третьих лиц

Тема приема платежей от физлиц организациями, которые не относятся к банковскому сектору, поднималась не раз. В Нацбанк регулярно обращались компании, которые были заинтересованы принимать платежи в пользу третьих лиц. Самыми активными в прошлом году были маркетплейсы, службы такси (автомобильных перевозок) и доставки. "Также в приеме платежей от физлиц в пользу третьих лиц были заинтересованы мобильные операторы, гипермаркеты, сервисы доставки еды, компании, предоставляющие услуги фулфилмента (комплекса операций от оформления заказа покупателем, его комплектования и хранения до момента получения оплаты и доставки покупки)", - рассказывает представитель Нацбанка.

Чтобы компании смогли принимать такие платежи, концепцией проекта закона предполагается наделить службы доставки статусом платежных курьеров, остальные компании - статусом платежных агрегаторов. Одно из требований для получения такого статуса - наличие специального платежного счета в любом из банков Беларуси, через который будут идти расчеты, и обеспечение на нем неснижаемого остатка денежных средств, который гарантирует завершение расчетов (или наличие отдельного специального гарантийного фонда) в случае, например, кассового разрыва, сбойной или кризисной ситуации.

"Это требование позволит подтвердить ликвидность компании, защитить права и интересы пользователей платежных услуг и обеспечить стабильность работы системы. Компании должны будут зарезервировать на спецсчете сумму в размере, установленном Национальным банком в процентах от платежного оборота предыдущего отчетного периода, также установленного Нацбанком. Для гарантирования расчетов будет введен порядок исполнения платежей: расчеты должны будут осуществляться либо в день приема платежа, либо на следующий день. Денежные средства, находящиеся на спецсчете, смогут использоваться только для платежей в пользу третьих лиц. Они не будут включаться в состав имущества компании, на них нельзя будет наложить взыскание или арест, за исключением случаев, когда взыскание или арест накладываются на денежные средства третьих лиц", - поясняет Татьяна Рускевич.

При этом, отметила она, во второй половине 2017 года Нацбанк провел несколько встреч с представителями крупнейших маркетплейсов, служб доставки и интернет-магазинов Беларуси. Встречи помог организовать руководитель маркетплейса Deal.by. "По его мнению и мнению некоторых представителей рынка, спецсчет для служб доставки - неэффективное решение с точки зрения бизнеса. Руководители крупнейших компаний представили подробные схемы работы их бизнеса, которые в настоящее время прорабатываются разработчиками проекта закона. Подходы к гарантированию завершения расчетов по принятым службами доставки платежам и к защите прав и интересов пользователей их услуг будут скорректированы", - обращает внимание представитель регулятора.

Новации для деревень

Одной из самых важных новаций закона станет возможность в небольших населенных пунктах и деревнях принимать платежи в кассах магазинов. "Там живет достаточно большое количество людей, но открывать или содержать уже существующие филиалы банков или "Белпочты" в таких местах не всегда рентабельно. А так появится возможность принимать платежи и выдавать наличные денежные средства в кассах магазинов держателям банковских платежных карточек. То есть человек сможет прийти в магазин и не только сделать покупки, но и, к примеру, оплатить жилищно-коммунальные услуги", - отмечает Татьяна Рускевич.

Для приема платежей Белкоопсоюз, "Родны кут" и другие подобные компании могут зарегистрироваться как поставщики платежных услуг или как платежные агенты ЕРИП. "Данные организации смогут также выдавать наличные денежные средства в кассах своих магазинов. Это будет содействовать снижению социальной нагрузки на банки и "Белпочту", удешевлению некоторых видов оказываемых ими услуг, в том числе позволит отказаться от установления дорогостоящих банкоматов в "нерентабельной" местности и от их инкассации. Кроме того, подобные меры позволят снизить расходы магазинов на проведение инкассации, будут способствовать росту доли безналичных расчетов (так как в первую очередь необходимо совершить безналичный платеж, а наличные денежные средства выдаются в пределах суммы только что проведенного безналичного платежа при наличии достаточной суммы на счете, к которому банковская платежная карточка выпущена в обращение) и увеличению товарооборота", - рассказывает представитель Нацбанка.

Маркетплейсы, такси и мобильные приложения

Интернет-торговля в абсолютном большинстве случаев связана с доставкой товаров покупателю на дом либо в другое место по желанию покупателя. И здесь возникает вопрос - продавцы товаров не всегда могут сами доставить товар, зачастую им выгоднее прибегнуть к услугам сторонних организаций или индивидуальных предпринимателей, которые специализируются на этой деятельности и поэтому могут максимально снизить расходы по доставке. "Правда, сегодня служба доставки не имеет права принимать наличные денежные средства с использованием кассового оборудования либо платежного терминала продавца и выдавать платежные документы о приеме наличных денежных средств, а также осуществлять расчеты с использованием банковских платежных карточек от имени продавца. Законом такое право будет дано", - поясняет специалист.

Появится возможность оплаты товаров или услуг и через различные платформы. Речь идет о виртуальных платформах для оплаты счетов, порталах для агрегирования платежей в пользу ремесленников, для агрегирования платежей в пользу производителей товаров и услуг, работающих по принципу AliExpress.com. Кроме того, можно будет совершить оплату через площадки для агрегирования платежей в пользу медицинских центров, санаториев, баз отдыха и гостиниц, аналогичных booking.com, TripAdvisor.com, airbnb.com. Прием платежей также смогут осуществлять "Белтелеком", МТС, velcom и другие подобные компании. "У человека появится возможность выбрать на платформе из множества вариантов товар или услугу по необходимым критериям и оплатить нажатием одной кнопки, не запоминая номер выставленного счета, не заходя во множество банковских программ", - отмечает Татьяна Рускевич.

Также станет возможной централизованная автоматизация отражения свободных для заказа остатков товара на платформе при поступлении информации об оплате выбранного товара (централизованный складской учет). "Сегодня существуют интернет-площадки, которые очень удобны потребителю в части выбора товара, но отсутствие возможности его оплаты сразу после выбора требует дополнительных действий от потребителя и является достаточно неудобным", - обращает внимание специалист Нацбанка.

Важным моментом является и то, что после принятия закона появится возможность оплаты услуги пассажирской перевозки через агрегатора для служб такси и автомобильных перевозчиков. Такие агрегаторы, как ООО "Такси Нэкст", IQ-taxi и другие, смогут работать по технологии Uber, при которой деньги за услугу перевозки автоматически списываются со счета, указанного пассажиром в мобильном приложении.

Станут проще и удобнее трансграничные платежные услуги (те же Uber, booking.com, TripAdvisor.com, airbnb.com).

Татьяна Рускевич подчеркивает, что появится возможность простой и удобной оплаты товаров и услуг с помощью мобильных приложений, которые смогут аккумулировать информацию по всем счетам пользователя, учитывая имеющиеся у него бонусные и скидочные программы (карты) банков и предприятий торговли и сервиса. "Работать это будет так - набираешь название магазина в приложении (сканируешь QR-код), и приложение дает информацию, с какого счета провести оплату, какую бонусную карту использовать, а также дает возможность инициировать платеж (платежи) одной кнопкой", - поясняет она.

По словам специалиста, для эффективной работы таких платежных приложений банкам будет необходимо обеспечить для них доступ к счетам своих клиентов. "То есть банки должны будут внедрить в свою программно-техническую инфраструктуру API, но указанные приложения будут обязаны соблюдать требования по безопасности и защите информации. Потенциальными поставщиками подобных услуг могут стать компании-разработчики мобильных платежных приложений и производители мобильных устройств", - отмечает она.

Резюме

"Как удобный и эффективный способ оформления сделки в платежной области между поставщиком платежных услуг и его клиентом, проектом закона предлагается рамочное соглашение. Это соглашение, определяющее общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, но они могут быть конкретизированы и уточнены потом в двустороннем порядке", - рассказывает представитель Нацбанка.

Рамочное соглашение должно обязательно содержать информацию о поставщике платежных услуг, о платежной услуге, о сборах, процентных ставках (тарифах) и вознаграждениях, подлежащих уплате, а также данные по обменным курсам валют в случае поручения на перевод денежных средств с конверсией, покупкой, продажей валюты. Также в этом документе будут прописываться сведения о безопасности предоставления платежных услуг, о возможности внести изменения или расторгнуть рамочное соглашение, о праве обжалования.

"Принятие закона о платежных услугах обусловлено необходимостью определения единой государственной политики на платежном рынке, а также устранения пробелов в действующем законодательстве в части установления требований ко всем объектам и субъектам платежного рынка, определения прав и обязанностей указанных субъектов, в том числе новых видов поставщиков платежных услуг, появление которых обусловлено развитием цифровых технологий. Возможности, права, обязанности, ответственность, гарантированность, надежность, непрерывность, эффективность - вот ключевые слова законопроекта", - констатирует Татьяна Рускевич.

Светлана МИХОВИЧ,

БЕЛТА.-0-