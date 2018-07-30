Cтавка рефинансирования может быть снижена к концу 2019 года до 9-9,5% годовых - Нацбанк

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cтавка рефинансирования может быть снижена к концу 2019 года до 9-9,5% годовых. Такие данные приводятся в докладе заместителя председателя правления Национального банка Сергея Калечица на расширенном заседании правления об итогах реализации денежно-кредитной политики Беларуси за I полугодие, сообщает БЕЛТА.

Сейчас в правительстве и Нацбанке идет активная работа над прогнозом развития экономики и денежно-кредитной сферы в 2019 году. Основной целью денежно-кредитной политики в следующем году станет ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в пределах 5% (декабрь 2019 года к декабрю 2018-го).

Национальный банк продолжит использовать режим монетарного таргетирования. Прирост средней широкой денежной массы, остающейся промежуточным ориентиром денежно-кредитной политики, прогнозируется на уровне 9-12% (декабрь 2019 года к декабрю 2018-го).

Процентная политика будет проводиться с учетом необходимости достижения целевого показателя по инфляции. В прогнозируемых макроэкономических условиях оценивается, что ставка рефинансирования может быть снижена к концу 2019 года до 9-9,5% годовых.

Важной задачей остается наращивание золотовалютных резервов страны до уровня не менее $7,1 млрд (2 месяца импорта товаров и услуг).

"Успешность проводимой политики, ценовая, финансовая, макроэкономическая стабильность в стране во многом будут определяться согласованностью действий Национального банка, банковской системы, а также правительства Беларуси. Важны последовательность и доверие к проводимой политике", - отмечается в докладе.-0-