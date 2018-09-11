Cummins предлагает БелАЗу реализовать концепцию "умного двигателя"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ планирует развивать взаимовыгодное сотрудничество с ведущей компанией по производству двигателей Cummins. Основные направления взаимодействия обсуждались во время посещения иностранной делегацией белорусского предприятия, сообщили БЕЛТА В ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

Исполнительный директор Cummins Зак Гиллен отметил, что за годы совместной работы Cummins и БелАЗа реализовано множество проектов. "Сейчас у нас также есть что предложить заводу для дальнейшего развития карьерной техники, в том числе концепцию "умного двигателя", в которой используются последние достижения цифровой индустрии", - сказал он.

БелАЗ является главным партнером компании Cummins в странах СНГ. На белорусскую технику устанавливается более десяти различных моделей двигателей Сummins. В общей сложности количество карьерной техники в такой комплектации, поставленной в страны бывшего СССР, превысило 6 тыс. единиц.

Во время визита представители компании познакомились с историей и современными достижениями завода в обновленном музее трудовой славы, посетили цех главного конвейера, цех сборки и испытания автомобилей и тягачей, производство сверхтяжелых машин, осмотрели технику на демонстрационной площадке, где в том числе представлен и 450-тонный гигант.-0-