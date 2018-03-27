Дапкюнас ориентирует белорусские предприятия на кооперационные связи со странами Африки

27 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Африканский континент является для Беларуси перспективным рынком. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас перед началом бизнес-семинара "Африка. Экспортные перспективы", организованного Белорусской торгово-промышленной палатой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Торговля - это первый уровень сотрудничества. Он есть и будет присутствовать в нашем взаимодействии с Африканским континентом. Но и в Африке, и в других регионах в первую очередь идет разговор про более продвинутые формы сотрудничества - создание совместных производств", - отметил Андрей Дапкюнас.

Он подчеркнул, что бизнес-семинар, организованный Белорусской торгово-промышленной палатой, направлен на то, чтобы конкретно и на практике способствовать продвижению белорусских производителей на Африканский континент. "Здесь прозвучат практические рекомендации по налаживание контактов с людьми, которые знают, как можно и нужно торговать в Африке", - сказал замминистра. Он подчеркнул, что из Москвы специально прибыли послы нескольких африканских государств, которые работают в Беларуси по совместительству. "Своими рекомендациями они могут помочь сделать нашу работу на Африканском континенте более результативной", - считает Андрей Дапкюнас.

Замминистра отметил, что африканский рынок непростой, но перспективный. "Это рынок будущего. Его нужно изучать и понимать. И то, что БелТПП соединяет всех партнеров в этой работе, это очень важно. Надеюсь, что появятся новые идеи, новые проекты. МИД Беларуси готов всеми способами содействовать этому", - сказал он.

Бизнес-семинар "Африка. Экспортные перспективы" проводит Центр делового образования Белорусской торгово-промышленной палаты. Участникам представлена информация прикладного характера, необходимая для выхода на рынки Африки, продвижения на них белорусских товаров и услуг, в том числе особенности ведения и организации работы в африканских странах.

Кроме того, участники семинара получат возможность ознакомиться с механизмами государственной поддержки отечественного экспорта, в ходе панельных дискуссий обсудить с представителями дипломатических и консульских учреждений стран Африки в Беларуси, а также представителями белорусских компаний, экспортирующих продукцию в Африку, практические вопросы, которые связаны с механизмами продвижения экспорта на этот континент.-0-