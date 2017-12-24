Дебюрократизация IT открывает новые возможности для маленьких компаний и стартапов - Прокопеня

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дебюрократизация IT, в первую очередь, открывает новые возможности для маленьких компаний и стартапов, для талантливой молодежи. Об этом и многом другом рассказал крупный IT-предприниматель Виктор Прокопеня в интервью "СБ. Беларусь сегодня", комментируя декрет "О развитии цифровой экономики", сообщает БЕЛТА.

"Декрет освобождает резидентов ПВТ от многих бюрократических проблем, которые не давали полноценно развиваться продуктовым моделям в сфере IT. Например, для того чтобы заключить договор с нерезидентом, требовалось оформление бумаг, подписанных обеими сторонами. Весь прогрессивный мир живет сейчас по-другому. Сделки заключаются путем переписки в электронной форме, - пояснил Виктор Прокопеня. - Большим компаниям эти ограничения не сильно мешали, так как они всегда могут нанять больше бухгалтеров и юристов для оформления бумаг или переструктурировать бизнес. Идея с дебюрократизацией IT - возможность для маленьких компаний, для стартапов, для талантливой молодежи. Именно они могут создавать и развивать продуктовую модель. Важно, чтобы ребята концентрировались на своем продукте".

При этом предприниматель отметил, что в продуктовой модели бизнеса, которую поддерживает декрет, на одного программиста приходится пять специалистов другого профиля: бизнес-аналитики, дизайнеры, маркетологи, переводчики и прочие. То есть IT создает дополнительные рабочие места для неайтишников.

Подписанный документ направлен на создание в стране таких условий, при которых мировые IT-компании будут приходить к нам, открывать свои представительства и создавать востребованный в мире цифровой продукт. "Нормы белорусского права мало знакомы инвесторам, а любая неизвестность увеличивает риски. Декрет дает возможность инвесторам понимать, что с их вложениями ничего не случится ни при каких обстоятельствах, они защищены законом. И это понимание сделает нашу экономику более привлекательной для крупных вложений", - уверен Виктор Прокопеня.

Вторая цель декрета - инвестиции в будущее: IT-кадры и образование. При этом, по мнению предпринимателя, риск того, что белорусских высококлассных специалистов начнут массово переманивать мировые компании, невелик. "Переманивать работников IT-компаний, а тем более целые команды из нашей страны становится невыгодным. Переезд специалиста - это, как правило, повышение обязательств компании перед ним в финансовом плане. С другой стороны, переток высококлассных специалистов между компаниями, как правило, повышает уровень компетенции таких специалистов", - отметил собеседник. Также он подчеркнул важность изучения английского языка на более высоком уровне и повсеместно, вне зависимости от будущей профессии.

Наконец, декрет нацелен на внедрение новейших финансовых инструментов и технологий, в том числе расширение возможности для использования технологии блокчейна. "Наша страна создает правовую среду для ее использования. Эту технологию впору сравнить с развитием интернета в 1990-е годы. Всемирная сеть ведь преобразовала многие профессиональные сферы. Так же будет и с блокчейном", - сказал Виктор Прокопеня. Он уточнил, что согласно декрету "криптовалюты не признаются как платежное средство в Беларуси", однако майнинг как важная часть технологии блокчейна попал в документ. "Майнингом получат право заниматься физические лица и резиденты Парка высоких технологий. Декрет, по сути, дает зеленый свет и майнингу, и майнерам", - пояснил Виктор Прокопеня.-0-