Дегустационные вечера продукции витебских производителей могут быть организованы в российской Калуге

17 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Проведение дегустационных вечеров продукции производителей Витебской области будет способствовать ее продвижению на новые рынки сбыта. С предложением по организации таких мероприятий в Калужской области выступил на Международном экономическом форуме в Витебске исполнительный директор регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Калужской области" Роман Потехин, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Потехин пояснил, что при объединении работодателей действует бизнес-клуб, в рамках которого проводятся различные мероприятия, в том числе дегустационные вечера. Как правило, их участниками являются местные производители продуктов питания и представители федеральных торговых сетей. "Для предприятий участие в подобных вечерах бесплатное, в том числе это условие будет действовать для компаний из Витебской области, необходимо лишь желание привезти и презентовать свою продукцию", - отметил представитель Калужской области. По результатам дегустаций подписываются как минимум рамочные соглашения о сотрудничестве.

Инвестиционный форум в Витебске собрал участников из 14 стран Масштаб форума и количество участников увеличиваются с каждым годом. "Это говорит об интересе к данному форуму и Витебскому региону с его возможностями развития бизнеса", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Для создания условий по расширению партнерства Роман Потехин предложил создать Торговый дом Витебской области в российском регионе, который мог бы стать в том числе удобной и эффективной переговорной площадкой.

Кроме того, в Калужской области прорабатываются возможности организации производства детского питания, предприятий по выпуску консервированной продукции, в создании которых могут поучаствовать белорусские компании.

Еще одной перспективной темой для взаимодействия между предпринимателями Калужской и Витебской областями может стать туристическая сфера, считает Роман Потехин. Он предложил организовать встречу представителей туриндустрии двух областей, на которой обменяться опытом работы и обсудить возможные точки взаимодействия.

VII Международный экономический форум проходит сегодня в Витебске с участием делегаций из 14 стран мира. Вниманию гостей и участников представлен инвестиционный потенциал всех районов области. Организаторами выступают Витебский областной и городской исполнительные комитеты, Витебский областной центр маркетинга, администрация свободной экономической зоны "Витебск".-0-