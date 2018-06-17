Деятельность межправсовета по АПК обсудят постпреды СНГ в Минске

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ обсудят в Минске постоянные полномочные представители государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ. Такая информация размещена на сайте Исполкома СНГ, сообщает БЕЛТА.
Заседание совета постпредов состоится в белорусской столице 18 июня. В частности, на нем планируется рассмотреть вопрос о деятельности межправсовета по АПК по организации и координированию исполнения решений высших органов Содружества. Кроме того, планируется подвести итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое прошло 1 июня в Душанбе. Постпреды наметят задачи по реализации принятых на саммите документов.
Межправительственный совет по вопросам агропромышленного комплекса СНГ создан в 1993 году. В его состав входят руководители центральных органов исполнительной власти в сфере АПК. Совет координирует совместные действия и объединяет усилия государств Содружества в обеспечении стабилизации и устойчивого развития агропромышленного производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия, формировании общего аграрного рынка, проведении научно-технической и инвестиционной политики, решении вопросов материально-технического обеспечения предприятий АПК, стандартизации и сертификации, правовой охраны интеллектуальной собственности, агрохимического обслуживания.-0-
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