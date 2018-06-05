Действия Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий неаргументированны и необоснованны - Леонид Заяц

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий неаргументированны и необоснованны. Об этом заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц на полях международной специализированной выставки "Белагро-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Россельхонадзор объявил, что с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 л. "Для нас это, конечно, было неожиданно. В последнее время мы наблюдаем ничем не аргументированные и не обоснованные действия Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий. Вчерашнее сообщение о закрытии наших предприятий - это очередное проявление протекционизма. Идет выбивание с рынка белорусских предприятий", - сказал Леонид Заяц.

Он отметил, что Беларусь и Россия каждый год подписывают продовольственные балансы. "Мы определяем объемы поставок молочной и мясной продукции и стараемся их выполнять. Беларусь предоставляет российским потребителям качественный продукт. Идет жесткий лабораторный контроль на всех этапах - от производства сырья до отгрузки продукции. Готовый продукт исследуется аккредитованной лабораторией - областной, республиканской. Мы гарантируем, что наш продукт безопасен", - подчеркнул министр.

Леонид Заяц выразил надежду, что с приходом нового руководства Минсельхоза России ситуация изменится. "Есть надежда, что обстановка нормализуется и будут созданы все условия для работы в соответствии с нормативно-правовыми документами, которые подписаны главами наших государств", - добавил он.-0-