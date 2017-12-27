Декрет №8 создает комфортные условия для работы инвесторов с белорусскими стартапами - Мякишев

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет №8 "О развитии цифровой экономики" создает комфортные условия для работы инвесторов в белорусской стартап-среде. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА глава представительства Microsoft в Беларуси Антон Мякишев.

"Подписанный декрет "О развитии цифровой экономики" - это настоящий прорыв для Беларуси, слово "революционный" ему действительно подходит. Декрет позволяет резидентам ПВТ осуществлять более широкий перечень видов деятельности, предоставляет возможность заключения сделок в электронном формате, а также расширяет способы монетизации приложений. Эти меры позволят перенести в Беларусь те части бизнеса, которые в силу предыдущих законодательных ограничений располагались в других юрисдикциях, и создать дополнительные рабочие места", - отметил Антон Мякишев. Введение отдельных элементов английского права создает комфортные условия для работы зарубежных инвесторов и венчурных фондов в белорусской стартап-среде. Это будет способствовать привлечению дополнительных иностранных инвестиций в страну, считает он.

Глава представительства Microsoft в Беларуси обратил внимание, что отдельная часть декрета посвящена поддержке ИТ-образования. Резиденты ПВТ получают возможность оказывать учебным заведениям помощь на любые цели, включая прямые гранты для студентов и преподавателей. Декрет также устанавливает упрощенные условия для привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов - отмена разрешений для приема на работу, упрощение временной регистрации, отмена виз для иностранных работников и учредителей компаний - резидентов ПВТ.

Декрет легализует деятельность по созданию, майнингу, хранению и приобретению токенов, при этом она освобождена от налогов до 2023 года. Смарт-контракты признаны юридически значимым инструментом для совершения сделок, что, по мнению Антона Мякишева, позволяет решить одну из фундаментальных бизнес-проблем - исполнение сторонами взаимных обязательств, зафиксированных в договоре.-0-