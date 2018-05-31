Декрет о поддержке экспортеров планируется принять в ближайшее время - Улахович

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет о поддержке экспортеров планируется принять в Беларуси в ближайшее время, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель БелТПП Владимир Улахович перед началом церемонии награждения победителей конкурса "Лучший экспортер 2017 года".

"Декрет о поддержке экспортеров находится в стадии окончательного согласования. Принципиальное решение есть, сейчас уточняются технические детали. Думаю, в ближайшее время декрет будет принят - полагаю, что в этом полугодии", - заявил глава БелТПП.

В документе будут прописаны меры по компенсации из бюджета затрат на сертификацию продукции, а также на участие в отраслевых выставках. "Сертификат на рынок того же ЕС - дорогое удовольствие, затраты на получение некоторых сертификатов достигают 50 тыс. евро. Не для каждого предприятия это возможно", - пояснил Владимир Улахович.

Председатель БелТПП подчеркнул, что для поддержки экспортеров в Беларуси уже сделано немало. "Государство всех поддерживает, но борьба на рынке требует инновационного подхода, нового маркетинга, и с этим придется сталкиваться. Конкуренция ужесточается, и нужно на самих предприятиях искать новые подходы", - резюмировал он.

Церемония награждения победителей конкурса "Лучший экспортер 2017 года" прошла сегодня в Минске. Победителями стали 22 предприятия, среди которых такие известные белорусские предприятия, как БелАЗ, "Брестгазоаппарат", "Эпам Системз", БМЗ, "Санта Бремор", "Бабушкина крынка", "Беларуськалий". Основным организатором конкурса является БелТПП.-0-