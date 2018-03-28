Декрет о развитии цифровой экономики вступает в силу 28 марта

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня вступает в силу декрет №8 "О развитии цифровой экономики" от 21 декабря 2017 года, сообщает БЕЛТА.

Документ был разработан в соответствии с поручением главы государства администрацией Парка высоких технологий совместно с резидентами ПВТ, ИТ-сообществом, ведущими юридическими и консалтинговыми фирмами Беларуси, а также зарубежными экспертами.

Декрет №8 продлил действие специального налогово-правового режима Парка высоких технологий до 2049 года. Сохранен экстерриториальный принцип регистрации, также остались неизменными базовые условия хозяйствования для резидентов ПВТ.

Ключевые положения декрета - расширение видов деятельности резидентов ПВТ, поддержка ИТ-образования и подготовка кадров для отрасли, создание условий для развития продуктовых ИТ-компаний, комплексное правовое регулирование бизнесов на основе технологии блокчейн.

Так, в качестве новых видов деятельности резидентов парка предусмотрены разработка биотехнологий, медицинских, авиационных и космических технологий, киберспорт. Также декретом предусматривается возможность резидентам ПВТ не только разрабатывать, но и производить высокотехнологичную наукоемкую продукцию. Расширяются возможности резидентов по коммерциализации разработанных ими программных продуктов – в том числе посредством оказания рекламных и маркетинговых услуг, осуществления аутсорсинга бизнес-процессов и др. В новом декрете отсутствуют действовавшие ранее ограничения на объем выручки от дополнительных видов деятельности (консалтинг, тестирование и др.).

Документ создает правовые условия для проведения ICO, использования криптовалюты и внедрения смарт-контрактов. Беларусь становится первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн. Декрет не предполагает никаких ограничений и специальных требований к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности операторов криптоплатформ и операторов обмена криптовалют. Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами, не является предпринимательской деятельностью, а токены не подлежат декларированию.

Декретом создаются условия для развития продуктовых ИТ-компаний. Документ предусматривает упрощение порядка заключения внешнеэкономических сделок с использованием интернета - возможность заключения их в электронном виде.

Документ вводит отдельные институты английского права. В частности, появляются конвертируемый заем, опцион и опционный договор, соглашение о неконкуренции и запрете переманивания, возмещение имущественных потерь. Введение этих инструментов в Беларуси позволит создать благоприятную среду для развития венчурной экосистемы, предоставить потенциальным инвесторам инструменты, понятные им и широко используемые в международной практике.

Резидентам ПВТ разрешается заниматься образовательной деятельностью в сфере информационно-коммуникационных технологий, по учебным программам, утверждаемым администрацией парка. Кроме того, закреплен комплекс мер для привлечения в страну высококлассных специалистов в ИТ-сфере. В частности, резидентам ПВТ не требуется получать разрешения, связанные с приемом на работу иностранцев. Таким иностранцам в упрощенном порядке выдается разрешение на временное проживание в Беларуси. Для иностранных работников и учредителей резидентов ПВТ визы отменены.

После принятия декрета о развитии цифровой экономики отмечается рекордный рост желающих вступить в Парк высоких технологий. Так, за первый квартал текущего года число компаний - резидентов парка увеличилось на четверть. За более чем 10-летнюю историю ПВТ такой существенный одномоментный прирост - с 192 до 238 резидентов, то есть сразу на четверть, - произошел впервые. Сфера их технологической компетенции - это, в первую очередь, искусственный интеллект, машинное обучение, Интернет вещей, технологии дополненной реальности.

В развитие декрета №8 для целей проведения банками операции с цифровыми знаками (токенами) приняты изменения в инструкцию Нацбанка о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Постановлением Минфина утвержден Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности "Цифровые знаки (токены)".-0-

Лукашенко обсудил с Турчиным перспективы создания министерства цифровой экономики "Хочу с вами посоветоваться по поводу цифровой экономики и так называемого цифрового министерства. Это предприниматели внесли (предложение. – Прим. БЕЛТА). Вы как на это смотрите, стоит нам создавать новое министерство цифровой экономики?" - спросил Президент.

Министерство цифровой экономики может быть создано в Беларуси уже в 2018 году "Глава государства сроки конкретные не обозначал, но правительство не будет затягивать с этим вопросом. Определенные наработки у нас есть", - сказал Александр Турчин.