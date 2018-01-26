Декрет о содействии занятости является важным инструментом управления рынком труда - мнение

26 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Декрет о содействии занятости является важным инструментом управления рынком труда. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор инкубатора малого предпринимательства ООО "Правовая группа "Закон и порядок" Михаил Кейзеров, комментируя документ.

Он отметил, что в Беларуси за последние месяцы был принят ряд ключевых документов, которые кардинальным образом повлияли на экономическую ситуацию в стране. В частности, декреты о развитии предпринимательства и цифровой экономики оживили рынок труда. "Декабрь характеризовался затишьем: люди знакомились с новыми возможностями, рассматривали способы открытия собственного дела в связи с изменением законодательства. Сейчас же, в январе, мы видим оживление на рынке труда", - констатировал Михаил Кейзеров.

По словам собеседника, что в настоящее время по декретам №7 и №8 в инкубаторе малого предпринимательства ежедневно регистрируются два-три вновь создаваемых юридических лица, деятельность которых связана со строительством, швейным производством, майнингом, IT-технологиями и др. Среди резидентов - компании с российским, балтийским капиталом. Китайская компания Drex Food Group Co., Ltd. в ближайшие два года намерена построить в Витебской области молочно-товарные комплексы и молокоперерабатывающее предприятие.

Михаил Кейзеров выразил уверенность, что оживление на рынке труда продолжится. Появятся новые вакансии, востребованы будут квалифицированные и рабочие кадры. "В этой связи важным инструментом управления общей ситуацией станет декрет о содействии занятости. Это закономерный, своевременный и нужный в нынешних условиях комплекс мер, который позволит эффективно влиять на рынок труда", - подчеркнул он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.-0-