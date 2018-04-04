Делегация МИД во время визита в Вашингтон обсудит доступ белорусских товаров на американский рынок

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Делегация Министерства иностранных дел Беларуси во главе с директором департамента внешнеэкономической деятельности Романом Соболевым 4-6 апреля посетит Вашингтон. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе визита запланированы встречи с представителями Министерства торговли Соединенных Штатов Америки, с руководством ведущих юридических компаний. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации, а также доступ белорусских товаров на американский рынок.-0-