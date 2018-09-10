Делегация совета директоров ЕБРР 11-14 сентября посетит Беларусь

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития 11-14 сентября посетит Беларусь, сообщили БЕЛТА в банке.

Делегация Совета директоров ЕБРР посетит с визитом Беларусь впервые после принятия новой страновой стратегии банка в 2016 году.

"Во время четырехдневного пребывания директора встретятся с представителями органов власти Беларуси для обсуждения реформ и приоритетов для экономики. Они смогут увидеть реализуемые банком проекты инфраструктуры, встретиться с компаниями-клиентами из частного сектора, а также ознакомиться с ведущим предприватизационным проектом, в котором ЕБРР играет важную роль", - рассказали в банке.

В частности, Совет директоров совместно с управляющим директором ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Франсисом Малижем и главой представительства ЕБРР в Беларуси Александром Пивоварским встретятся с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым и заместителем председателя правления Национального банка Сергеем Калечицем. Запланированы также встречи с заместителями министров финансов, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, представителями дипломатического и международного делового сообщества, местных аналитических центров и общественных организаций.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-