День белорусской экономики пройдет 28 февраля в Бонне

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День белорусской экономики состоится 28 февраля в Бонне (Германия), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.
Целью мероприятия является развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, представление актуальной информации для немецкого бизнеса о деловом и инвестиционном климате в Беларуси, ведении бизнеса, банковском деле, а также презентация перспективных инвестпроектов.
В мероприятии примут участие представители крупных компаний, заинтересованные в налаживании и расширении делового сотрудничества с белорусским бизнесом, представители различных государственных и негосударственных организаций Германии.
Мероприятие проводится Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Бонна и представительством немецкой экономики в Беларуси.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN