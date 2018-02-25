День белорусской экономики пройдет 28 февраля в Бонне

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День белорусской экономики состоится 28 февраля в Бонне (Германия), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.

Целью мероприятия является развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, представление актуальной информации для немецкого бизнеса о деловом и инвестиционном климате в Беларуси, ведении бизнеса, банковском деле, а также презентация перспективных инвестпроектов.

В мероприятии примут участие представители крупных компаний, заинтересованные в налаживании и расширении делового сотрудничества с белорусским бизнесом, представители различных государственных и негосударственных организаций Германии.

Мероприятие проводится Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Бонна и представительством немецкой экономики в Беларуси.-0-