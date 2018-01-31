31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные переводы белорусам из-за рубежа в 2017 году выросли на 15,5% по сравнению с 2016 годом, сообщили БЕЛТА в Национальном банке.
Так, общая сумма переводов в Беларусь, осуществленных через международные системы денежных переводов, в 2017 году составила $373,67 млн против $323,37 млн в 2016 году.
За прошлый год из Беларуси было отправлено денежных переводов на $164,567 млн. Это на 8,7% больше, чем в 2016 году, когда было отправлено $151,31 млн.
Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $330,12, из Беларуси - $350,39.
При подсчете учитывались денежные переводы, осуществленные через международные системы Western Union, "Юнистрим", "Золотая корона", Contact, BLIZKO, "Лидер", Money Gram, "Колибри", Faster, Anelik, InterExpress.-0-
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