Денежные переводы белорусам из-за рубежа в II квартале сократились на 18%

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные переводы белорусам из-за рубежа в II квартале 2018 года сократились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом свидетельствуют аналитические данные Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Денежные переводы в Беларуси через международные системы в II квартале составили более $82,8 млн в эквиваленте (в II квартале 2017-го - $101,2 млн).

Напротив, переводы из Беларуси увеличились на 11,6% до $45 млн в эквиваленте (в II квартале 2017-го - $40,3 млн).

Средняя сумма одного денежного перевода, полученного в Беларуси, составила $282,82 в эквиваленте, отправленного из страны , - $368,87 в эквиваленте.

В статистике Национального банка учтены денежные переводы через международные системы Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Contact, BLIZKO, Лидер, Money Gram, Колибри, Faster.-0-