Депутаты парламента Великобритании обсудили с Макеем расширение экономических связей с Беларусью

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение торгово-экономических связей обсуждено на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с делегацией депутатов парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Британскую делегацию возглавил руководитель межпартийной группы по Беларуси Джон Виттингдэйл.
На встрече стороны отметили значительную активизацию белорусско-британского сотрудничества в 2017-2018 годах и обсудили широкий круг вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.
"Особое внимание уделено расширению торгово-экономических связей, которые в последние годы демонстрируют заметную положительную динамику", - отметили в пресс-службе министерства.-0-
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