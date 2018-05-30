Депутаты парламента Великобритании обсудили с Макеем расширение экономических связей с Беларусью

Во время встречи. Фото МИД

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение торгово-экономических связей обсуждено на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с делегацией депутатов парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Британскую делегацию возглавил руководитель межпартийной группы по Беларуси Джон Виттингдэйл.

На встрече стороны отметили значительную активизацию белорусско-британского сотрудничества в 2017-2018 годах и обсудили широкий круг вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.

"Особое внимание уделено расширению торгово-экономических связей, которые в последние годы демонстрируют заметную положительную динамику", - отметили в пресс-службе министерства.-0-