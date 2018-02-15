Деревообрабатывающий холдинг Беларуси в 2017 году получил Br6 млн прибыли

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деревообрабатывающий холдинг Беларуси получил Br6 млн прибыли в 2017 году. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель правления Банка развития Сергей Румас по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже сегодня можно сказать, что холдинг вышел на прибыльную работу. И пусть операционная прибыль холдинга деревообработки за прошлый год небольшая (это всего Br6 млн), но уже больше половины предприятий работает устойчиво", - отметил Сергей Румас.

В дальнейшем, выразил уверенность он, деревообрабатывающие предприятия будут наращивать как объемные, так и финансовые показатели.-0-