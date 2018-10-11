Десять документов о сотрудничестве между регионами Беларуси и России подписано в Могилеве

11 октября, Могилев /Светлана Савко - БЕЛТА/. Десять соглашений, планов мероприятий и договоров между регионами Беларуси и России подписано сегодня в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписание состоялось на заседании межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству на полях V Форума регионов Беларуси и России. В частности, Могилевский облсовет заключил соглашения о сотрудничестве и развитии взаимоотношений с законодательными собраниями Калужской области и Краснодарского края. Гродненский облсовет будет сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с Калининградской областной думой. Аналогичные направления для взаимодействия определили для себя Гомельский облсовет и законодательное собрание Нижегородской области, а также Могилевский облисполком и правительство Новосибирской области.

Парламентарии Беларуси и России, как проинформировала журналистов заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, обсудили результаты мониторинга выполнения положений Договора о создании Союзного государства, перспективы создания селекционно-генетических центров в животноводстве. Кроме того, парламентарии проанализировали выполнение поручений глав государств, данных ими на предыдущем Форуме регионов.

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко в беседе с журналистами отметил, что Форум регионов Беларуси и России состоялся как площадка для развития двусторонних межгосударственных отношений. Сенатор рассказал, что всего в дни V Форума регионов будет подписано 27 соглашений и договоров различного уровня: межправительственного, межрегионального, а также между городами и муниципальными образованиями Беларуси и России. "Это свидетельствует о том, что идет процесс углубления наших взаимоотношений не только экономических, но и культурных, образовательных. Договоры, которые будут подписываться, носят достаточно широкий характер", - отметил он.-0-