Десять резидентов парка "Великий камень" в 2018 году планируют построить предприятия

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году 10 резидентов индустриального парка "Великий камень" планируют построить свои предприятия. Об этом в программе "Неделя" на телеканале СТВ заявил заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков, сообщает БЕЛТА.

"По нашей информации, все резиденты парка собираются строиться. Думаю, уже в этом году, по крайней мере мы ставим такую задачу, что 10 резидентов должны построиться, а 25 - начать строительство (своих предприятий. - Прим. БЕЛТА)", - сказал замглавы Администрации Президента.

Николай Снопков отметил, что ситуация, в которой на бумаге резидент есть, а на самом деле строительство еще не началось, белорусскую сторону беспокоит. "Поэтому на Совете акционеров, который состоялся в марте, мы для себя определили четкий алгоритм действий. Есть определенный временной регламент, когда они должны начать строиться и запустить производство на полную мощность. Если это будет выполняться, то они резидентами останутся. Если нет, то просто не будут занимать землю, потому что на данный момент спрос высокий", - добавил он.

Индустриальный парк - один из элементов всестороннего стратегического сотрудничества с Китаем, который останется следующим поколениям. "Можно сказать, что сейчас начало его бурного развития. 354 га, первая зона освоения - это чуть меньше 20% от того, что будет использовано резидентами. Президент дал четкий импульс, что здесь должны быть предприятия, которые будут формировать экономику будущего", - резюмировал Николай Снопков.-0-