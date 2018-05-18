Дилерские центры Geely до конца лета откроются во всех областных центрах Беларуси

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Дилерские центры Geely до конца лета планируется открыть во всех областных центрах Беларуси. Об этом сегодня в Бресте сообщил журналистам начальник отдела маркетинга и рекламы СЗАО "БЕЛДЖИ" Владимир Подымако, передает корреспондент БЕЛТА.

Дилерский центр Geely в Бресте

Автомобиль Geely Atlas в дилерском центре Geely в Бресте

"В декабре 2017 года мы открыли два дилерских центра в Минске, в начале мая - в Гомеле. Сегодня открытие в Бресте. Также они появятся в Витебске, Гродно и Могилеве. В течение трех месяцев официальные центры Geely будут открыты во всех областных центрах Беларуси, - отметил Владимир Подымако. - Динамика продаж уже растет. В апреле продано 183 автомобиля, 80% из них реализованы физическим лицам. В основном сейчас продается модель Atlas. В июле поступит в продажу Emgrand X7, к осени третья модель - бюджетный автомобиль - Emgrand 7 седан".

Во время открытия дилерского центра

Генеральный директор ООО "Белавтономия" Тарас Кормилец (слева) с сертификатом официального дилера СЗАО "Белджи"

(Слева направо) региональный сервис-менеджер GIT Эникс Гуо Сонг, начальник отдела маркетинга и рекламы СЗАО "Белджи" Владимир Подымако, генеральный директор ООО "Белавтономия" Тарас Кормилец и заместитель председателя комитета экономики Брестского облисполкома, начальник управления промышленности Владимир Чеботарев открывают дилерский центр.

В Бресте сегодня состоялась торжественная церемония открытия дилерского центра Geely. Салон размещается на ул. Морозова. Площадь шоу-рума составляет 160 кв.м. Клиенты могут приобрести новый автомобиль, также им предоставляются условия для сервисного обслуживания.

(Слева направо) региональный сервис-менеджер GIT Эникс Гуо Сонг, начальник отдела маркетинга и рекламы СЗАО "Белджи" Владимир Подымако, генеральный директор ООО "Белавтономия" Тарас Кормилец и заместитель председателя комитета экономики Брестского облисполкома, начальник управления промышленности Владимир Чеботарев ставят автографы на перерезанной ленте.

Первый покупатель дилерского центра Роман Годунов получает ключи и сертификат на топливо для своего нового Geely Atlas.

"Мы долгое время вели переговоры с заводом "БЕЛДЖИ", желая получить дилерство данной марки. Уверены, этот бренд завоюет рынок и займет свою нишу в нашей стране, в Бресте в частности. В настоящее время Беларусбанк, БПС-Сбербанк предоставляют для покупки автомобиля кредит под 1,9% в белорусских рублях, что является выгодным предложением", - считает начальник отдела продаж ООО "Белавтономия" Александр Миронюк.

Во время открытия дилерского центра

Во время открытия дилерского центра

Дилер Geely намерен развивать сеть сервисного обслуживания на территории всей области. Сейчас такие условия предлагаются клиентам в Бресте и Кобрине. "Завершается строительство большого сервисного центра в Барановичах. Параллельно с ним в городе возводится шоу-рум для продажи автомобилей. Также мы намерены работать в Пинске", - поделился планами Александр Миронюк.-0-