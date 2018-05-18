Дилерские центры Geely до конца лета откроются во всех областных центрах Беларуси

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Дилерские центры Geely до конца лета планируется открыть во всех областных центрах Беларуси. Об этом сегодня в Бресте сообщил журналистам начальник отдела маркетинга и рекламы СЗАО "БЕЛДЖИ" Владимир Подымако, передает корреспондент БЕЛТА.
"В декабре 2017 года мы открыли два дилерских центра в Минске, в начале мая - в Гомеле. Сегодня открытие в Бресте. Также они появятся в Витебске, Гродно и Могилеве. В течение трех месяцев официальные центры Geely будут открыты во всех областных центрах Беларуси, - отметил Владимир Подымако. - Динамика продаж уже растет. В апреле продано 183 автомобиля, 80% из них реализованы физическим лицам. В основном сейчас продается модель Atlas. В июле поступит в продажу Emgrand X7, к осени третья модель - бюджетный автомобиль - Emgrand 7 седан".
В Бресте сегодня состоялась торжественная церемония открытия дилерского центра Geely. Салон размещается на ул. Морозова. Площадь шоу-рума составляет 160 кв.м. Клиенты могут приобрести новый автомобиль, также им предоставляются условия для сервисного обслуживания.
"Мы долгое время вели переговоры с заводом "БЕЛДЖИ", желая получить дилерство данной марки. Уверены, этот бренд завоюет рынок и займет свою нишу в нашей стране, в Бресте в частности. В настоящее время Беларусбанк, БПС-Сбербанк предоставляют для покупки автомобиля кредит под 1,9% в белорусских рублях, что является выгодным предложением", - считает начальник отдела продаж ООО "Белавтономия" Александр Миронюк.
Дилер Geely намерен развивать сеть сервисного обслуживания на территории всей области. Сейчас такие условия предлагаются клиентам в Бресте и Кобрине. "Завершается строительство большого сервисного центра в Барановичах. Параллельно с ним в городе возводится шоу-рум для продажи автомобилей. Также мы намерены работать в Пинске", - поделился планами Александр Миронюк.-0-
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