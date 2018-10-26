Для наращивания товарооборота между Беларусью и Украиной до $10 млрд потенциал есть - Ляшенко

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для наращивания товарооборота между Беларусью и Украиной до $10 млрд потенциал есть. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко по итогам I Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.
Комментируя задачу, поставленную президентами Беларуси и Украины, за ближайшие 2-3 года достичь уровня товарооборота между странами в $10 млрд, Игорь Ляшенко отметил, что для этого есть необходимый потенциал. "Просто нужно более плотное сотрудничество двух стран. Нужно доработать экономические взаимосвязи, и прежде всего погружаться в вопросы кооперации. Такой посыл прозвучал от глав двух государств", - сказал он.
Также Игорь Ляшенко обозначил направления, за счет которых в том числе могут быть реализованы продуктивные проекты. "В Беларуси есть широкие возможности по машиностроению, в Украине хорошо развита металлургия, поэтому совместные проекты и кооперационные технические взаимосвязи были бы очень интересны нам. Тем более что они позволяют работать в новом формате на рынке Евразийского экономического союза", - подчеркнул заместитель премьер-министра.
На высокой стадии проработки находится проект биотехнологической корпорации, который подразумевает производство продукции глубокой переработки зерна. По словам Игоря Ляшенко, он потребует значительную сумму средств. Кроме стоимости самого проекта есть вопрос сырьевого обеспечения. Предполагается, что производство разместится на территории Беларуси.-0-
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