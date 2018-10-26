Для наращивания товарооборота между Беларусью и Украиной до $10 млрд потенциал есть - Ляшенко

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для наращивания товарооборота между Беларусью и Украиной до $10 млрд потенциал есть. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко по итогам I Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя задачу, поставленную президентами Беларуси и Украины, за ближайшие 2-3 года достичь уровня товарооборота между странами в $10 млрд, Игорь Ляшенко отметил, что для этого есть необходимый потенциал. "Просто нужно более плотное сотрудничество двух стран. Нужно доработать экономические взаимосвязи, и прежде всего погружаться в вопросы кооперации. Такой посыл прозвучал от глав двух государств", - сказал он.

Также Игорь Ляшенко обозначил направления, за счет которых в том числе могут быть реализованы продуктивные проекты. "В Беларуси есть широкие возможности по машиностроению, в Украине хорошо развита металлургия, поэтому совместные проекты и кооперационные технические взаимосвязи были бы очень интересны нам. Тем более что они позволяют работать в новом формате на рынке Евразийского экономического союза", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

На высокой стадии проработки находится проект биотехнологической корпорации, который подразумевает производство продукции глубокой переработки зерна. По словам Игоря Ляшенко, он потребует значительную сумму средств. Кроме стоимости самого проекта есть вопрос сырьевого обеспечения. Предполагается, что производство разместится на территории Беларуси.-0-

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Контракты почти на $70 млн подписали нефтехимические компании на I Форуме регионов Беларуси и Украины Крупнейший дистрибьютор продукции белорусской нефтехимии в Украине "БНХ Украина" подписал с ПАО "Мироновские хлебопродукты" меморандум на поставку белорусских удобрений в 2018-2019 годах на сумму до $8 млн.

Белорусские и украинские компании подписали контракты более чем на $100 млн на I Форуме регионов "Общая сумма подписанных контрактов составила $101 млн 545 тыс. Это очень хороший портфель, который удалось сформировать во время форума", - отметил председатель БелТПП Владимир Улахович.

Трансграничное сотрудничество способствует эффективному развитию регионов - Мослер-Тернстрем "Трансграничное сотрудничество - ключевой фактор и рабочий инструмент, способствующий социальному и экономическому благополучию регионов, а также возможность нивелировать возникающие разногласия", - сказала председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Ляшенко предложил проводить Форум регионов Беларуси и Украины раз в два года Общее число участников стартового форума превысило 700 человек. Это официальные делегации администраций регионов, отраслевых предприятий, деловых кругов обеих стран.