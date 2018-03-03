Для погашения госдолга Минфин планирует максимально задействовать недолговые источники

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для погашения государственного долга Министерство финансов Беларуси планирует максимально задействовать недолговые источники, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.

"Чтобы сокращать долг, надо в первую очередь его не наращивать. В этой связи необходимо максимально задействовать наши внутренние источники, чтобы погашать старый долг и не накапливать новый, привлекая заимствования. Надо проводить очень взвешенную политику", - подчеркнул замминистра.

Юрий Селиверстов подтвердил, что планируется обеспечить достижение ежегодного профицита бюджета в объеме от $400 млн до $700 млн. Эти средства будут направляться на погашение госдолга. "Практика направлять часть доходов на погашение долга как раз и направлена на выполнение тех поручений, о которых говорил глава государства 2 марта (максимально снизить внешний госдолг. - Прим. БЕЛТА)", - заявил замминистра. Он уточнил, что таможенные пошлины на нефтепродукты будут по-прежнему направляться на погашение долговых обязательств.

При этом замминистра уточнил, что упор на внутренние источники при погашении госдолга не означает, что Беларусь резко прекратит привлекать заимствования на мировых рынках. "Это пошаговая работа. Никто не говорит, что завтра мы бросим заимствовать. К примеру, вопрос привлечения средств на азиатском рынке все равно актуален, потому что нам надо погашать предыдущий долг. И погасить его полностью за счет недолговых источников, не рефинансируя, будет достаточно проблематично", - отметил он.

В пятницу, 2 марта, Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста. Одной из тем, которые обсуждались во время отчета, стал вопрос погашения внешнего долга.

Лукашенко потребовал от правительства сократить внешний долг "Сегодня нам нужно максимально избавиться от внешних долгов. Они сковывают наши возможности, особенно социальные, - заявил Александр Лукашенко. - Отдавать около 10% ВВП только на обслуживание госдолга - непозволительная роскошь".

Как сообщалось, на 2018 год долговые обязательства Беларуси оцениваются в $3,8 млрд, в том числе на погашение основного долга пойдет $2,5 млрд, на его обслуживание - более $1,2 млрд.-0-