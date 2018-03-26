Для проведения посевной потребуется Br1,9 млрд - Минсельхозпрод

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для проведения посевной в Беларуси в нынешнем году потребуется Br1,9 млрд, сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун в пресс-центре БЕЛТА.

"Согласно расчетам проведения весенней посевной кампании для ее успешного проведения нам нужно Br1,9 млрд. В том числе для выкупа горюче-смазочных материалов нужно Br347 млн, для приобретения минеральных удобрений - Br573 млн, на закупку средств защиты растений - Br348 млн", - сообщил Владимир Гракун. На ремонт и обслуживание сельхозтехники из общей суммы выделят Br260 млн.

По словам замминистра, источники финансирования посевной уже определены. Это в том числе республиканский бюджет, средства местных бюджетов, льготные кредиты банков, кредиты банков, выдаваемые на общих основаниях организациям-заготовителям для авансирования выращивания продукции растениеводства, поставляемой для республиканских государственных нужд, кредиты банков, выдаваемые организациям АПК на общих основаниях, собственные средства организаций.-0-

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